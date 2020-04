Formula 1 finansal bir iflastan sağ çıkabilir mi?

An itibariyle takvimde hâlâ 14 yarış bulunduğu için bu soru, teorik olarak sorulmuş bir soru. Altı yarış ise - Monaco ve Avustralya dışındaki tüm ertelenen yarışlar - yeni tarihlerini bekliyorlar.

Yakın zamandaki açıklamasında F1 patronu Chase Carey, F1 sezonunun "15-18" yarışa sahip olabileceğini söylemiş olsa da, vakit geçtikçe bu durumun olma ihtimalinin gün geçtikçe azalacağını söyledi.

F1'in finansal olarak ilerlediği durumu görmek için bir Wall Street analistine ihtiyaç yok. Sözleşme aracılığıyla yapılan organizasyonların neredeyse tamamı, oldukça net bir faktöre bağlıdır: en azından bazı grand prix hafta sonlarının organizasyonunun gerçekleşmesi.

Bu gelirler 2019'da toplam 2022 milyon dolara eşitti. Gelirin büyük bir kısmı üç büyük gelir bölümünden geldi: yarış konaklama ücretleri (geçen seneki gelirin %30'u), yayın ücretleri (%38) ve sponsorluklar (%15). Diğer gelir kaynakları ise Paddock Club hizmetlerinden ve F2/F3 kısmından gelmişti.

2020'de takvime eklenen 22.yarış sayesinde F1'in genel gelirinin artması bekleniyordu. An itibariyle ise yönetim, yapılmayan her yarış için 30-50 milyon dolar arasında bir gelir kaybı yaşıyor (yarış geliri vermeyen Monaco hariç).

Bu yarış ücretleri yarışlar yapılmadan önce ödenmişti, bu yüzden şu anda paranın geri ödenip ödenmeyeceği veya 2021 öncesi ödemeye sayılıp sayılmayacağı belli değil.

Yarış ücretlerinin kaybının en büyük sebebi yarışların iptal edilmesi oldu - ancak bu iptaller devam ettikçe diğer ücret alanları da zarar görmeye başlayacak. Yayıncılar tam bir sezona ödeme yaptı, ancak toplam yarış sayısının düşmesi, yayıncıları ve aboneleri ile tehlikeli bir küçülmeye gidileceği anlamına geliyor.

Anlaşılana göre toplam yarış sayısının 15 altına düştüğü bir durumda - Carey tarafından açıklanan en düşük rakam - yayıncılara kısmi bir iadede bulunulacak. Eğer tüm sezon iptal edilirse, hiçbir şey yayınlanmayacağı için tam iade yapılabilir.

Renault takımı padokta garajını topluyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

F1'in ana sponsorluk anlaşmaları yaptığı Heineken, DHL ve Emirates gibi şirketlerin durumunun ne olacağı ise belirsizliğini koruyor. Sonuç olarak sezonun tamamen iptal olacağını kim tahmin edebilirdi?

Bununla beraber, aynı yayıncılar gibi, sponsorlar da markalarını tam bir yarış sezonunda tanıtamazlarsa, tüm sezonun ödemelerini yapamazlar.

Peki F1 2020 sezonunun tamamen küçülmesi ile beraber reklam maddeleri nedir - ve daha genişte bulunan finans dünyası bunun hakkında ne düşünüyor?

Dünyanın en iyi kredi notu ajanslarından biri olan Moody Investors Service tarafından bir rapor açıklandı. Bu raporda Moody'ye göre Formula 1, birkaç koşul ile beraber, bu iflas fırtınasından sağ çıkabilecek.

Moody's şirketinin analistleri, şirketin performans değerlendirmesi yaptığında şirketlerin artılarını, eksilerini veya risklerini gözden geçiriyorlar ve ilerlemede bulunan finansal performansı konusunda bir tahminde bulunuyorlar.

Perşembe günü yayınlanan bu raporda Moody, Formula 1'e - veya daha resmi olarak hakim şirketi olan Alpha Topco Ltd'ye - B2 notu verdi, veya biraz risk barındıran bir not. Bu nota eklenilen şu da belirtildi: "Gidişat negatiften pozitife dönüştü".

İlk bakışta bu durum pek de iyi durmuyor.

Hatta Moody's şirketinin F1 ile ilgili görüşü şu şekildeydi: "Koronavirüs salgının hızlı ve genişleyen doğası, kötüleşen uluslararası ekonomi görünümü, petrol fiyatlarının düşüşü ve denge varlık düşüşleri, pek çok sektör, bölge ve piyasa için şiddetli bir kredi şokuna sebep oluyor."

"Bu gelişimlerin toplam kredi etkileri, daha önce eşi benzeri görülmemiş etkiler olurken Formula 1'in yarış takvimini olumsuz etkiliyor."

"An itibariyle 2020 sezonunun sonucunu görebilmek mümkün değil, çünkü yapılan mütevazı kısıtlamalar ile beraber, yaklaşık 15-18 yarışa kadar sezonun tamamen iptal edilmesine kadar çeşitli olası sonuçlar bulunuyor."

Chase Carey, CEO, Formula 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daha basit terimlerle anlatılmak gerekirse F1'in 2020'yi geçirebilmesi için birikimlerini kullanması ve daha çok borç alması gerekecek.

Moody's şirketine göre, COVID-19 salgını olmadan bile F1 yönetimi 2020'yi zorlu bir şekilde geçirecekti. Concorde Anlaşması'nın 2021 ve ötesi için imzalanacak olması, pek çok yayın kuruluşunun sözleşmelerinin sene sonunda bitecek olması bunun en büyük sebepleri arasında yer alıyordu.

"Moody's yenilenecek olan Concorde Anlaşması'nın, şirkete ekonomik açıdan zarar vereceğini düşünmüyor. Ancak buna rağmen yeni anlaşma imzalanana kadar ortada olacak olan bir risk var."

Ayrıca, Moody's "ekipler için ödenen daha yüksek bir ödül ücretinin (ekip ödemelerinden önce [kazançların yüzdesi] olarak ölçüldüğünde), şirket için maddi olarak olumsuz şartlarla anlaşmanın yenilenmesi halinde, şirketin bir ekonomik düşüşün gerçekleşebileceği" konusunda da uyarılarda bulundu.

An itibariyle her şey biraz güvencesiz görünüyor. Bununla beraber an itibariyle dünya çapında bulunan tüm şirketler, tüm spor yönetimleri eşit derecede zorlu pozisyonlarda bulunuyorlar.

En önemlisi ise Moody's şirketinin, F1 için tünelin sonunda ışık görüyor olması. 2020 sezonu tamamen kaybedilse ve böylece gelirler silinse bile Moody's analistleri, takvimin normale döndüğünü ve Concorde'un imzalandığını varsayılınca, şirketin 2021 ve sonrasında iyileşme yeteneğine sahip olacağına inanıyor.

Özünde Moody's, F1 markasının yeterince büyük olduğuna inanıyor ve takvim yapılmasa bile 2020 krizini atlatmak için yeterli paraya eriştiğine inanıyor.

"F1, 2020 sezonunun iptalini yönetmek için güçlü bir likiditeye ve yeterince esnek bir maliyet tabanına sahip."

"31 Aralık 2019 tarihi itibariyle F1'in 400 milyon dolarlık nakit bakiyesi ve 500 milyon dolarlık çekilmemiş taahhütlü döner kredi tesisi olmak üzere yaklaşık 900 milyon dolarlık önemli bir likidite tavanı bulunuyordu."

"Moody's, 2020 sezonunun iptal edilmesi durumunda bu bütçenin organizatörler, sponsorlar ve yayıncılar, takım ödemeleri, diğer genel giderler ve faiz masraflarından kaynaklanan ödemeler sırasında yapılacak olan nakit çıkışlarını dengelemek için yeterli olmasını bekliyor."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, Charles Leclerc, Ferrari SF90, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, Alexander Albon, Red Bull RB15, Lando Norris, McLaren MCL34 ve gridin kalan pilotları start-finiş düzlüğünde Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Şirket, halihazırda önemli kaynaklara sahip olan sahibi Liberty Media Corporation'dan da destek alabilir."

Ancak analist kurum, denge ile bir sorun olabileceğine dair bir uyarıda bulunuyor - esasen F1'in içinde faaliyet göstermesine izin verilen borç / kazanç oranı - ancak bu durumun, borç veren kurumların kabul ettiği sürece, üstesinden gelinebileceğine inanıyor.

"Şirketin, 2020 yılında, döner kredi tesisi (RCF) çekildiğinde veya kullanılabilir olduğunda uygulanan denge sözleşmesini ihlal etme olasılığı oldukça yüksek."

"Üst düzey teminatlı tesislerin şartları, kaldıraç sözleşmesinin borç verenlerinin gerekli oranı ile değiştirilmesine veya feragat edilmesine izin veriyor."

"2020'de koronavirüs salgınının neden olduğu bozulmanın, yönetiminin arkasındaki ikincil bir değerlendirme olması ile beraber bu durum gelecekteki finansal hedefler, değiştirebilir."

"Ancak normal faaliyetler devam ettiğinde şirket, bilanço metriklerini kurtarmak için iyi bir konumda."

Bu yorumlar gidişatın olumlu olduğunu gösteriyor, ancak Moody's, F1'inw kriz sona erdikten sonra bu önemli rakamı kontrol altında tutmazsa, yapılan değerlendirme notunun azaltılabileceğini vurguluyor ve "2020'den sonra şirketin bilançosunu iyileştirmek için zorluklar devam ediyor" yorumunu yapıyor.

Bununla birlikte alınan genel sonuç, F1'in 2020'ye kadar düzenli bir şekilde ilerleyeceği yönünde. Sonuçta, başarılı bir geçmişe ve sıradışı bir yapıya sahip olan bir kurumdan bahsediyoruz.

Kurumun en büyük yıllık masrafı takımlara yapılacak olan ödemeler. Şirketin kazancı net 0'a doğru ilerledikçe takımlara ödenen para aynı oranda düşecektir. Ve bununla beraber an itibariyle yapılan işçiliğe ödenen para, Bernie Ecclestone yönetiminde ödenen paradan daha büyük olunca, yarışlar sırasında ödenen para - seyahat ve taşınma - aynı oranda azalacak.

Bununla beraber 2021 için yapılan TV ve sponsor anlaşmaları hazır durumda, bu yüzden kayıt üzerinde uzun vadedeki para girişi garanti altına alınmış durumda.

Moody's analizi şu cümleler ile sona eriyor: "F1, koronavirüs krizi sonrasında toparlanma olarak gayet iyi bir konumda. Şirketin net olan kazancı, güçlü imtiyazı, büyük taraftar kitlesi ve yüksek para girişi göz önüne alındığında, kriz sonrası toparlanma daha rahat olacak."

"Şirket 2021'de TV kontrat yenilemeleri sebebiyle gelir sıkıntısıyla ve makroekonomik zayıflıkla yüzleşebilir."

"Ancak F1'in şirket olarak sergilediği güç ve yatırım cazibesi, piyasa zorlukları karşısında şirketin koruma duvarı oluşturmasına yardımcı oluyor."

Hikayenin diğer tarafı ise tamamen takımlarla alakalı: 10 takımın tamamı, zorlu 2020'den kurtulabilecek ve yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayabilecek mi? Eğer imzalayamazlarsa, F1'in eli gücünü kaybedecek.