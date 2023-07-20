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Formula 1 filminin çekimleri, greve rağmen devam etmekte

Oyuncuların greve gitmesi nedeniyle birçok filmin çekimleri durdu, ancak Formula 1 filminin çekimleri devam edecek.

Altay Gök
Ekleyen:
Staged garage for an upcoming motor racing movie starring Brad Pitt and Damson Idris

Aktörler Sendikası tarafından başlatılan grev, sinema sektörünün en büyük yıldızlarından bazılarının yer aldığı bir dizi filmin çalışmalarını sekteye uğrattı.

Greve destek veren isimlerden biri de Brad Pitt, bu da hafta içinde F1 filminin çekimlerinin duracağına yönelik birtakım haberlere yol açtı. 

Pitt'in kendisi çekimlerde yer almasa bile filmin çekimleri devam ediyor, nitekim yıldızlar olmadan da pistten görüntü alma imkanı mevcut. 

Macaristan GP'si öncesinde hayali Apex GP takımına yeniden garaj tahsis edildi ve film ekibi yeniden padoktaki yerini aldı.

Bu hafta sonu modifiye edilmiş F2 araçlarının piste çıkması ve yüksek hızlı çekimlerin başlaması planlanıyor, ancak Pitt olmadan nasıl bir yol izleneceği belirsiz.

Stunt driver Craig Dolby standing in for actor Brad Pitt on the grid for a movie scene

Stunt driver Craig Dolby standing in for actor Brad Pitt on the grid for a movie scene

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Her şeye rağmen çekimlerden epey keyif alan Pitt, uzun süre sonra pistlere dönen bir veteran pilot olan Sonny Hayes rolünde olmayı çok sevdiğini belirtmekte.

Britanya GP'sinde konuşan Pitt,  "Şunu söylemeliyim ki, bir sivil olarak, bir pilot olmak için neler gerektiği hakkında hiçbir fikrim yoktu."

"Onlar inanılmaz sporcular. Tüm serilerdeki tüm sürücülere büyük saygı duyuyorum."

"Pilotlar beni kovana kadar padokta yer almaya devam edeceğim. Burada bulunmayı çok seviyorum, bence bu her erkeğin hayali." 

"Eğer karakteri ben yazmış olsaydım Le Mans'ta ve Daytona'da yarışan, iki yarışta da galibiyete ulaşan bir karakterle karşınıza çıkardım. Bunun mükemmel olduğunu düşündüm.

"Tekrar söylüyorum, pilotların yaptığı işe çok saygı duyuyorum, onları izlemekten büyük zevk alıyorum. Bu yüzden teşekkür ederim! Burada olmak gerçekten harika." dedi.

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Analiz: Performans dalgalanmalarının tek sebebi güncellemeler mi?

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