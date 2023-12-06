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Formula 1, FIA'dan çekilmeyi mi düşünüyor?

FIA'dan bağımsız alternatif bir şampiyona düzenleme olasılığı 15 yıl önce tartışılmıştı ve şimdi yeniden gündemde.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA, grid üzerinde

O zaman olduğu gibi şimdi de FIA başkanı ile bir anlaşmazlık söz konusu. O zaman FIA Başkanı Max Mosley'di, şimdi ise Mohammed Ben Sulayem.

Halihazırda pistlerle sözleşme imzalayan, yayın yapan, reklam satan, takımların mallarını teslim eden ve Grand Prix için tüm altyapıyı sağlayan taraf Formula 1.

FIA sadece lisansı veriyor, hafta sonu için gerekli görevlileri ve hava tahminlerini sağlıyor.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, Aralık 2021'de göreve gelmesinden bu yana yaşanan bir dizi tartışmanın ardından Şubat ayında Formula 1'e doğrudan müdahil olmayacağını açıkladı. Ancak iş dünyasından tamamen uzaklaşmış değil.

BBC Sport'a göre takımlar, FIA'nın "spora zarar verdiğine" inanıyorlar ve Formula 1'e doğrudan bu kadar dahil olmasından dolayı endişe duyuyorlar.

Özellikle son aylarda yaşanan bir dizi olayın Ben Sulayem ile doğrudan bağlantısı var. Bunlar arasında Lewis Hamilton'ın Katar Grand Prix'sinde pist üstünden geçtiği için yeniden soruşturulması, Mercedes ve Ferrari takım patronları Toto Wolff ve Frederic Vasseur'ün Las Vegas'taki basın toplantısı sırasında sert ifadeler kullanmalarından ötürü hakemlerce çağrılması yer alıyor.

Ben Sulayem, F1'in kendi kurallarına göre hareket etmesini istiyor, takımlar ise bunu istemiyor.

Örneğin Ben Sulayem, Andretti'nin F1'e girişine onay verirken takımlar buna karşı çıktı. FIA'nın Toto ve Susie Wolff'a karşı açtığı dava da yine hem F1 yönetimi hem de Mercedes'in haberi olmadan açıldı.

Hal böyle olunca FIA ve F1 yönetimi arasındaki ipler giderek gerilmeye başladı.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA, Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation, gridde

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Mohammed bin Sulayem, Başkan, FIA, Greg Maffei, CEO, Liberty Media Corporation, gridde

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