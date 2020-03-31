Formula 1, fabrikaların kapalı alma süresine uzatabilir

Koronavirüs salgını, sezonun ilk sekiz yarışının ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açtı. Fakat 14 Haziran'da Kanada'da yapılması planlanan ilk yarışın da zamanında yapılması pek mümkün görünmüyor.

Takvimdeki bu boşluk, F1'in şimdiye kadar hep Ağustos döneminde yaptığı yaz arasının öne çekilmesine neden oldu. Takımlar Mart/Nisan aylarında üç hafta süreyle fabrikalarını kapatmak zorunda kaldılar.

Bu değişiklik sonrasında Ağustos ayında yarış yapılma imkanı artmış oldu.

Nisan sonuna doğru fabrikalar tekrar açıldığında, ilk yarışa kadar yine uzun bir boşluk olacak ve Grand Prix eksikliği nedeniyle nakit sıkıntısında olan takımlar, geride kalmamak adına aracı geliştirmek zorunda kalacak ve bu da maliyetleri arttıracak.

Bunun için düşünülen çözümlerden bir tanesi fabrikaların kapalı kalma süresini uzatmak oldu.

Alfa Romeo takım müdürü Fred Vasseur, kısa vadede sorunlar yaşayabilecek küçük takımlara yardım edebilmek adına böyle bir hamlenin yapılabileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Kapalı kalma süresini uzatma imkanına sahibiz. Maliyetleri büyük ölçüde azaltma önlemlerinden birisi, fabrikaların kapalı kalma süresini uzatmak olabilir." dedi.

Vasseur, şu anda ne yapılacağına karar vermek için acele etmediklerini, çünkü mevcut kapalı kalma döneminin Nisan sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

"Kabaca yaz arasında olanla aynı şey oluyor, çünkü kendim ile diğer üst düzey personelin iletişimi ve bazı işlevler haricinde çalışmamıza izin verilmiyor."

"Teknik departmandaki tüm personel önümüzdeki üç hafta boyunca çalışamaz, bu da Nisan ortasına kadar devam edeceği anlamına geliyor."

"Umarım Nisan ortasında yılın geri kalanında durumun nasıl olacağı konusunda daha iyi bir görüşe sahip oluruz ve o zaman belli bir karar alabiliriz."

Vasseur, mevcut koşullar altında Formula 1 için en iyisini yapmaya çalışan takımların, birlikte hareket etmesinden memnun olduğunu söyledi.

"Bunun krizin olumlu bir yönü olduğunu düşünüyorum, muhtemelen birlikte daha fazla çalışıyoruz ve birlikte daha güçlü olacağız."

"Bu şeyi yenmeye çalışmak, mümkünse sezonu kurtarmak ve mümkün olduğunca çok yarış yapmak için birlikte çalışmak zorundayız. Bu hiç kolay değil."

"Her gün daha fazla haber ve yeni endişelerimiz var. En önemlisi esnek olmamız ve grup olarak çalışmamız. Ama bu, -geçmişte- her zaman Formula 1'in ilk özelliği olmadı!"