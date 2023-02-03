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"Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor"

Formula 1, Las Vegas Grand Prix'sini uzun yıllar gerçekleştirmek istiyor. İddiaya göre arka planda, anlaşmayı 2032 sonuna kadar uzatmak adına yoğun bir çalışma var.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
"Formula 1 en azından 2032'ye kadar Las Vegas'ta kalmak istiyor"
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Formula 1, Mart 2022'de Las Vegas Grand Prix'sinin 2023'ten itibaren takvime geri döneceğini duyurmuştu. Bu ilk anlaşmanın süresi üç yıldı ve yarışın 2025 yılına kadar takvimde kalması garantiydi.

F1, çok sayıda kumarhanenin bulunduğu bu şehirde daha uzun süre kalmak istiyor ve bu kapsamda pit binası ve padokun inşası için yaklaşık 15 hektarlık bir arazı satın aldılar. Bu arazi için 220 milyon euronun üzerinde bir meblağ ödendi.

Formula 1,  2023, 2024 ve 2025 yıllarında Las Vegas'taki yeni tesisleri kullanabilecek fakat hedef uzun yıllar burada kalmak.

F1 ve Las Vegas arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik ilk adımlar, daha buradaki ilk yarış gerçekleşmeden atılmaya başlandı.

Yerel yayın kuruluşu FOX5'a göre, Clark County Komisyonu 7 Şubat'ta yapacağı toplantıda, Las Vegas GP'nin önümüzdeki 10 yıl boyunca yapılması yönünde bir değerlendirme yapacak. Yani yarışı 2032 sonuna kadar yıllık bir etkinlik olarak tanıyacaklar.

Böylece F1'in her yıl muafiyet ve özel etkinlik lisansı için başvuru yapması gerekmeyecek.

Karar kabul edilirse, Las Vegas Grand Prix'sinin 2032 yılına kadar F1 takviminde yer alması için tüm taşlar yerine konmuş olacak.

İlk Las Vegas Grand Prix'si 16 ve 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

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