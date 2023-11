Formula 1 efsanesi Mika Hakkinen, Türkiye'ye geldi

İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde başta Hakkinen olmak üzere, Serbest Dalış Avrupa ve Dünya Şampiyonu Devrim Ulusoy, Şampiyon Akrobasi Pilotu ve Red Bull Hava Yarışçısı Mélanie Astles gibi isimler yer aldı.

Ödül törenine konuşmacı olarak katılan Hakkinen, 1995 yılında geçirdiği kazadan ve F1'deki can kayıplarını engellemek için alınan önlemlerden bahsetti.

Panel moderatörlüğünü üstlenen Cam Stevens, Mika'ya F1 ve güvenlik arasında nasıl bir ilişki olduğunu sordu.

Stevens, "Bize F1 ve güvenlik arasındaki ilişkiden biraz bahsedebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Hakkinen, " F1, yüksek hızlara ulaşan tehlikeli bir spor. Milyon dolarlık bir iş. Yüksek miktarların yatırıldığı bir iş. Örnek vermek gerekirse McLaren F1 Takımının 60'dan fazla sponsoru var ve bunlardan biri de Google."

"Asıl amaç hiçbir can kaybı yaşanmaması ve bu sebeple de güvenlik sürekli iyileştiriliyor."

"F1 geçmişte çok önemli isimleri kaybetti, bu yüzden de sürekli teknik arızalar ve hasarlar var mı diye bakılıyor, F1'in imajı en üstte tutulmaya çalışılıyor. Daha fazla can kaybı yaşamak istemiyoruz."

"Formula 1'in inanılmaz bir izleyici kitlesi var o yüzden son derece iyi bir imajının olması çok önemli."

"Çok sayıda insan sürekli güvenlikle ilgileniyor, her detay mekanikerler tarafından inceleniyor ve iyileştirilmeye çalışılıyor." dedi.

Stevens sonrasında, "Siz de 1995 yılında bir kaza geçirdiniz. Bu kaza kariyerinizi ve hayatınızın geri kalanını nasıl etkiledi?" diye sordu.

Hakkinen, "Benim kazamdan bir yıl önce F1, sporun en iyisi isimlerinden olan Ayrton Senna'yı kaybetti. Ve aynı hafta sonunda Rolan Ratzenberger'i kaybettik. Karl Wendlinger de büyük bir kazaya karışmıştı."

"F1, o ana kadar her şeyi doğru yaptığını sanıyordu ama yaşananlardan sonra uyandılar ve sporu iyileştirmek için adım atmaya başladılar."

"Avustralya'daki kazada henüz çok gençtim ve herkese hızımı, fitliğimi ve performansı göstermeye çalışıyordum. Ama birdenbire büyük bir kaza geçirdim."

"Yüksek hızla viraja girerken aracın kontrolünü kaybettim ve bariyerlere girdim. Kafatasımı kırdım. Ölüme çok yaklaşmıştım. Avustralya'da doktorlar harika bir iş çıkardılar, benimle ilgilendiler ve iyileştim. Daha sonrasında tekrar Formula 1'e dönmeye karar verdim."

"Ancak 1995-1997 yılları arasındaki zaman zarfında hiç Grand Prix kazanamadım." dedi.

Fotoğraf: Motorsport Images

2001 United States Grand Prix. Indianapolis, Indiana, USA. 28-30 September 2001. Mika Hakkinen (McLaren Mercedes) celebrates his 1st position on the podium. Ref-01 USA 23. A Race Through Time exhibition number 25. World Copyright - Clive Rose/LAT Photographic