Formula 1 dünyasının Vettel'in emekliliğine verdiği tepkiler

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Sebastian Vettel sosyal medyanın büyük bir hayranı değil. Buna rağmen perşembe günü kendisine Instagram hesabı açmaya karar verdi ve çok geçmeden bunun sebebi ortaya çıktı.

Vettel, hesabı açtıktan kısa bir süre sonra emekli olacağını açıkladı ve taraftarlarını epey üzdü.

Aynı zamanda meslektaşları da Vettel'in emekliliği dolayısıyla üzgündü ve resmi açıklamadan kısa bir süre sonra bunu dile getirdiler.

Max Verstappen, Macaristan Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında , "Bu sporda o kadar çok şey başardı ki, bir noktada durmak istemesi anlaşılabilir bir durum."

"Harika bir kariyeri var. Şimdiye kadar pek çok yarış ve şampiyonluk kazandı. O, bu spor için harika bir elçi."

"Herkes yaşlanır ve herkesin bir noktada bırakması gerekir, bu yüzden bir anlamda bırakması zaten bir zaman meselesiydi."

"Özellikle Seb'in taraftarları için hiç eğlenceli bir zaman değil ama böyle şeyler oluyor. Bence şu anda en önemli şey ailesiyle vakit geçirmekten mutlu olması.” dedi.

Lewis Hamilton, Vettel'in ayrılığını şu sözlerle karşıladı: "Seb, sana karşı yarışmak bir onurdu fakat sana arkadaşım demek daha da büyük bir onur."

"Sporu, başladığınız zamandan daha iyi durumda bırakmak her zaman hedeftir. Bundan sonra yaptığın her şeyin heyecan verici ve manalı olacağından şüphem yok. Seni seviyorum dostum."

Vettel ile yakın ilişkisi olan Mick Schumacher, "Ayrılmana çok üzüldüm ama aynı zamanda hayatında yeni bir sayfa açtığın için de mutluyum. Sen benim için çok önemli bir insansın ve hep öyle kalacaksın. Arkadaşlığın için minnettarım. İkimizin de çok sevdiği bu spora kattığın her şey için teşekkür ederim. Birlikte yarışacağımız son yarışları sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkürler Seb, sen bir ilham kaynağısın.” dedi.

Macaristan padokunda konuşan Pierre Gasly "Formula 1 onu kesinlikle çok özleyecek."

"O bu sporun bir efsanesi. Sayılara yani elde ettiği şampiyonluklara, zaferlere ve pole pozisyonlarına bakmanız yeterli. O padokta kendine özgü harika bir karakter. Bu yüzden herkesin onu özleyeceğini düşünüyorum.”

"Ona her zaman çok saygı duydum. Red Bull programına katıldığımda onu yakından takip etme fırsatım oldu. Onun takım içinde ne kadar sıkı çalıştığını ve bu spora ne kadar bağlı olduğunu gördüm."

"GP2 şampiyonu olduğumda ve ertesi yıl hemen Formula 1'e gitmeyeceğim netleştiğinde, tavsiyesi ve fikri için onu aradığım anı asla unutmayacağım. Beş dakikalık bir görüşme olacağını düşünmüştüm, oysa bir buçuk saat sürdü. Bir Ferrari Formula 1sürücüsünün öncelik listesinin en altında yer alacağımı düşünürdüm. Fakat benimle konuşmak ve Red Bull'daki durumla nasıl başa çıkılacağına dair tavsiyelerde bulunmak için 90 dakikasını verdi. Bunun için ona her zaman minnettar olacağım. O zamandan beri her zaman iyi bir ilişkimiz oldu ve birkaç kez birlikte yemeğe çıktık. O harika bir sürücü ama aynı zamanda harika bir insan."

Motorsport.com'a konuşan Sergio Perez , "Seb'in başardıklarıyla gurur duyuyorum. O bu spor için harika bir efsane ve harika bir adam. O her zaman çok adil ve açık sözlü oldu."

"Burada büyük başarılar elde etti ve güzel bir ailesi var. Yani bir meslektaşınız için isteyeceğiniz her şeye sahip. Kendisine ve ailesine en iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

Vettel'in açık sözlülüğünü özleyip özlemeyeceği sorusuna Perez, Neyse ki, artık sosyal medyada var. Bu yüzden onu çok fazla özlememize gerek yok!" cevabını verdi.