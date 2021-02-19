Formula 1, Drive to Survive'ın 3. sezon gösterim tarihini açıkladı

Drive to Survive serisi, COVID-19 salgınından önemli ölçüde etkilenen ve sonrasında oldukça yoğun şekilde geçen 2020 sezonunda yaşananların perde arkasını anlatacak.

Bu belgeselin yapımcısı olan Netflix, COVID-19 salgınının ortaya çıkmasından önce düzenlenen etkinliklerin tamamında yer aldı ve ayrıca sezonun Temmuz ayında yeniden başlamasının ardından, perde arkasında çekim yapmayı sürdürdü.

Netflix ekibi, Monza'daki 2020 İtalya Grand Prix'sinde Ferrari'yi yakından takip etti. O yarışta her iki Ferrari sürücüsü de dramatik şekilde yarış dışı kaldılar.

Ayrıca Silverstone'daki iki yarışta Sergio Perez'in yerine son dakikada çağırılan Nico Hulkenberg'le ilgili çekimler de yapıldı.

Drive to Survive, 2019'dan beri Netflix'te gösteriliyor ve format gereği, sezon boyunca birden fazla konuya dair hikayeler anlatılıyor.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre serinin 3. sezonu, 2021Bahreyn F1 yarışından sadece 9 gün önce yayınlanacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, seyircilerin "bugüne kadarki en dramatik sezonda bir kez daha perde arkasına çekileceğine" ve hem pilotların hem takımların galibiyet savaşına "ilk elden tanık olacağına" yer verildi.