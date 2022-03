Formula 1 Drive to Survive: Yeni sezon öncesi bilinmesi gerekenler

Haberi dinle

Formula 1: Drive To Survive, son yıllarda Netflix'in en çok izlenen yapımlarından birisi olarak ciddi bir kitle kazandı. Belgesel, F1 taraftarlarını "dünyanın en hızlı ve en politik sporlarından birisinin" perde arkasında olup bitenlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Drive To Survive'in yeni sezonu, Bahreyn'de Formula 1 sezonunun başlamasına günler kala gösterime girecek ve F1 hayranlarına sezon öncesi güzel bir ısınma fırsatı sunacak.

Bizler de sizin için Drive to Survive'in 4. sezonuna dair bilinmesi gerekenleri derledik.

Drive To Survive'ın 4. sezonu ne zaman yayınlanacak?

4. sezon, 11 Mart Cuma günü, Bahreyn GP'sine dokuz gün kala gösterime girecek. Her zamanki gibi sezon 10 bölümden oluşacak. Belgesel, 11 Mart'tan itibaren Netflix'ten izlenebiliyor olacak. Bölümler 30-50 dakika aralığında sürecek.

Drive to Survive'da hangi takımlar yer alacak?

4. sezonda 10 takımın hepsi yer alacaklar, takımlar geçtiğimiz sezon Netflix ekiplerinin garajlarda çekim yapmalarına ve perde arkasında olup bitenleri kadraj altına almalarına izin verdiler. İlk sezonda, Ferrari ve Mercedes seride yer almamıştı fakat ikinci sezondan bu yana tüm takımlar seriye katılım gösterdiler.

Drivers are filmed on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

4. sezonda hangi yarışlar yer alacak?

Netflix ekipleri Formula 1 tarihinin en uzun sezonunda, 22 yarışın hepsinde, padokta yer aldılar. Yeni sezon Bahreyn testlerinden başlayacak ve Abu Dhabi'deki olaylı, dramatik yarışa kadar olan biten birçok önemli noktayı bizlere aktaracak.

Max Verstappen neden 4. sezonda yer almayacak?

2021 dünya şampiyonu Max Verstappen, serinin 4. sezonunda direkt olarak yer almayacak. Hollandalı pilot, geçtiğimiz sezon Associated Press'e verdiği bir demeçte serinin bir parçası olmak istemediğini söylemişti.

Max, "Bir pilot olarak, bu serinin bir parçası olmaktan hoşlanmıyorum. Gerçekte var olmayan düşmanlıklar yaratıyorlar, ben de bu serinin bir parçası olmamaya ve herhangi bir röportaj vermemeye karar verdim, böylece gösterebilecekleri herhangi bir şey olmayacak." demişti.

Bu, Max'in şampiyonluk yılını kapsadığı için, belgesel boyunca kendisinin görüntüleri kullanılsa da, başarısıyla ilgili röportajların çoğu Red Bull takım patronu Christian Horner ile yapıldı.

Haas F1 film crew Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Drive to Survive'ın 4. sezonunda hangi konular işleniyor?

1. Titanların Çarpışması

2021 Formula 1 sezonu Bahreyn'de start alıyor, pilotlar sezonun ilk damalı bayrağını görebilmek için her şeyi göze alacaklar.

2. Son Koz

Daniel Ricciardo artık bir McLaren pilotu ve halen gösterebilecek birçok şeye sahip olduğunu kanıtlamak istiyor. Öte yandan, takım arkadaşı Lando Norris'in sırtına yüklediği baskıyla da karşı karşıya.

3. Bardağı Taşıran Son Damla

Max Verstappen, arka arkaya zaferlerle gücünü pekiştirirken, Lewis Hamilton onun temposuna yetişmekte zorlanıyor. İkili arasında gerçekleşen olaylı bir kaza, bardağı taşırıyor.

4. Tırmanılması Gereken Doruklar

Haas ekibi, yeni bir sponsor ve iki çaylak sürücü ile kötü şansını tersine çevirmeye çalışıyor: Nikita Mazepin ve Mick Schumacher.

5. Ayakta Kal

Belki biraz performansı düşmüş olabilir, fakat o halen oyunun bir parçası: Daniel Ricciardo gaza basıyor ve Ferrari'nin kendi evinde yeniden başarıya ulaşma hayallerini suya düşürüyor.

6. Kanıtlanacak Bir Nokta

Tarihi Williams takımı artık yeni bir yönetime sahip, takım geçtiğimiz sezon başlarına gelenlerden ders almaya ve eski şaşalı günlerine geri dönmeye çalışacak.

7. Büyüyen Yaralar

Saf yetenek? Hiç şüphesiz. Fakat Yuki Tsunoda ve Esteban Ocon'un baskıyı kaldırabileceklerini kanıtlamaları gerek. Ya batacaklar, ya çıkacaklar.

8. Çakallarla Dans

Hamilton'ın takım arkadaşının kim olacağına dair dedikodular hız kesmezken, bunun bir anlamı daha var: Valtteri Bottas, 2022 için bir koltuğa sahip olmayacak.





9. ve 10. bölümlerin isimleri ve konuları henüz duyurulmadı.

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG and Jean Michel Tibi, FOM Cameraman Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Drive to Survive'ı nasıl izleyebilirim?

Drive to Survive yalnızca Netflix'ten izlenebiliyor olacak. Netflix kullanıcıları, farklı birçok platform üzerinden Drive to Survive dışında binlerce içeriğe daha ulaşma şansına sahipler.

Drive to Survive'ın yapımcıları kimler?

Drive to Survive, Box to Box Films tarafından yapılmakta. Akademi ödüllü James Gay-Rees ve Paul Martin, yönetmen koltuğunda oturan isimler. Seri, F1 tarafından sağlanan görüntüleri ve özellikle Drive to Survive için yapılan röportajları kullanıyor.

Drive to Survive başarılı oldu mu?

Seri büyük bir başarı elde etti. Drive to Survive'ın 3. sezonu, geçen yıl yayınlanmasından kısa bir süre sonra Netflix'te dünyada 1. sırada yer aldı ve ilk sezonundan daha iyi performans gösterdiği anlaşıldı -bu, genellikle bir Netflix şovunun başına gelen bir şey değil. Drive to Survive için en başarılı pazarlardan biri, spora olan ilgide önemli bir artışa yardımcı olduğu Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. F1, geçen yılki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine 400.000 taraftarın katıldığını bildirdi. Bu durumda Drive to Survive'ın da katkısı var.

Drive to Survive'ın 5. sezonu olacak mı?

Netflix ve Formula 1, Drive to Survive'ın bir yıl daha geri dönüp dönmeyeceğini genellikle birkaç ay boyunca doğrulamaz. Sezon 4, resmi olarak Ağustos ayında duyuruldu ve çıkış tarihi bir aydan kısa bir süre önce açıklandı. Ancak Netflix'ten gelen kameralar, Barcelona'daki ilk sezon öncesi testinde zaten padoktaydı. McLaren sürücüsü Lando Norris, TikTok'ta "Drive to Survive Sezon 5'e Hoş Geldiniz" diyerek bir video yayınladı. Bu video, Drive to Survive'ın bu yıldan sonra da devam edeceğinin bir işareti.

McLaren pit crew members attempt to assist Valtteri Bottas, Mercedes W12, in the pitlane Photo by: Steven Tee / Motorsport Images