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Formula 1, cuma antrenmanlarında genç sürücü kullanma zorunluluğu getirmeyi düşünüyor!

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Roberto Chinchero
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1'in patronları, spora yeni yeteneklerin gelmesine yardımcı olmak amacıyla Cuma günkü antrenmanlarda genç sürücülerin piste çıkarılmasını zorunlu kılacak yeni bir kural için takımlarla görüşmeyi planlıyor.

Formula 1, cuma antrenmanlarında genç sürücü kullanma zorunluluğu getirmeyi düşünüyor!

Formula 1'in sezon boyunca yapılan test miktarını azaltmaya devam ettirmesi ve cuma günleri artık daha az antrenman yapılması, yeni nesil sürücülerin Formula 1'e girerken yeterince deneyim sahibi olmamasına neden oluyor. Bazı takımlar doğrudan deneyim sahibi sürücüleri seçtiği için durum gençler için daha da zor oluyor.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, sorunun farkında olduklarını söyledi ve genç sürücülerin neler yapabileceklerini gösterme ya da deneyim kazanma şansı bulamamasının, sporun uzun vadeli geleceği için pek de iyi bir durum olmadığını belirtti.

Cuma günü sadece bir antrenman seansının yapılacağı İtalya GP öncesinde konuşan Domenicali, F1'in üzerinde çalıştığı planlardan birinin takımları gençleri kullanmaya zorlamak adına kuralları değiştirmek olduğunu doğruladı.

Şu anda takımların cuma günleri üçüncü pilotlarını piste çıkarma seçeneği bulunuyor fakat takımların büyük kısmını bunu yapmıyor.

Domenicali, "Bu hafta sonu, cuma günü sadece bir saatlik bir antrenman seansı var ve ardından doğrudan sıralama turlarına katılıyoruz."

"Bu sizi yarışa daha az veri ile katılmaya ve daha farklı bir yaklaşım kullanarak hazırlanmaya itiyor. Benim orada olduğum dönemde her gün piste çıktığımızı ve 90 bin kilometreyi bulan testler yaptığımızı hatırlıyorum. Bugün, bu kilometreler simülatörde yapılıyor ve pistte araçları test etmek için daha az vakit var."

"Fakat tartışılacak ve araştırılacak konulardan birinin genç sürücülerin gelişimini nasıl yöneteceğimiz olduğunu düşünüyorum."

"Genç sürücüler konusu bence çok önemli ve bizi de ilgilendiriyor. Bu nedenle testlerin bu kadar kısıtlı olduğu bir dönemde takımlarla yapacağımız sonraki toplantılarda tartışacağımız bazı fikirler var."

"Özellikle antrenman seanslarında genç sürücülerin kullanılmasını zorunlu kılmak istiyoruz." dedi.

Domenicali, genç sürücülerin piste çıkmasıyla çaylakların daha fazla deneyim kazanabileceğini ve aynı zamanda yarış pilotlarının pist üstündeki süresini azaltarak, hafta sonunu daha öngörülemez hale getirebileceklerini düşünüyor.

Domenicali, "Bu, takımlara yarış için bir şeyler deneme konusunda daha az zaman verecek ve hafta sonunu daha heyecanlı hale getirecek."

"Ayrıca, gençlere hareketli ve rekabetçi bir ortamda test yapma fırsatı da verecek. Bir bütün olarak F1 için önemli olduğu için bu konu üzerinde görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Olası kural değişikliğinin, Ekim ayında gerçekleştirilecek olan F1 Komisyonu'nun bir sonraki toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

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