Formula 1 COVID-19 önlemlerini gevşetiyor, artık aşı gerekmeyecek

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COVID-19, 2020 yılının başından bu yana dünyayı etkisi altına aldı ve oldukça çalkantılı bir döneme sebep oldu. Formula 1 de bundan kaçamadı.

2020 ve 2021 F1 takvimleri, bazı ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle büyük bir revizyondan geçmek zorunda kaldı.

Geçen yıl her şey yavaş yavaş normale döndü ancak Çin gibi bazı ülkeler geride kalan süreçte sıkı politikalarını korudular.

Yine de COVID-19 giderek arka planda kalıyor ve çoğu ülke artık önlemleri gevşetmiş durumda. F1 de bundan ötürü aynı yöne gitme kararı aldı.

Geçen yıl F1 padokuna giriş için aşı yaptırmak zorunluyken, 2023'ten itibaren aşıya ihtiyaç olmayacak.

Bugün düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında, sağlıklı olmaları koşuluyla padoka girişe izin verileceği açıklandı. Fakat semptom gösterenler için durum aynı olmayacak.

Açıklamada, "FIA, pandemi durumundaki gelişmelere takiben COVID-19 protokolünü güncellemeye devam ediyor. Semptoma sahip olanların veya enfeksiyon geçiren kişilerin kalabalık alanlara girmesine izin verilmeyecek fakat artık aşı zorunluluğu olmayacak." denildi.

FIA, yerel kuralları göz önünde bulundurmaya devam edecek fakat artık düzenli test olmayacak.

Geçen sezon COVID-19 nedeniyle yarış kaçıran tek isim Sebastian Vettel'di. Ayrıca Daniel Ricciardo da COVID-19 nedeniyle Bahreyn testlerini kaçırdı.