Formula 1, Çin'in yeri için Portekiz'le mi anlaştı?
GPFans'in haberine göre Formula 1, Çin'in 2023 takvimine girme talebi sonrası ciddi bir ikilemle karşı karşıya.
Formula 1, 2 Aralık'ta 14-16 Nisan tarihleri arasında Şanghay'da yapılması planlanan Çin GP'nin COVID-19 durumunun ortaya çıkardığı ve halihazırda devam eden zorluklar nedeniyle iptal edeceğini açıklamıştı.
Bu noktada Çin, COVID-19 konusunda katı politikalara sahipti ve karantina süreçleri devam ediyordu.
Formula 1, iptal kararı sonrası takvimdeki yarış sayısını geçici olarak 23'e indirdi ancak alternatif arayışındaydı ve Portekiz'le görüşmeler vardı.
GPFans'in haberine göre F1, Nisan ayındaki boş yeri doldurması için Portekiz GP organizatörleriyle anlaştı.
Ancak Çin, 8 Ocak'tan itibaren karantina şartlarının kaldırılacağını duyurdu ve Çin GP'nin yapılmasının önünde engel kalmadı.
Bunun üzerine Çin GP organizatörleri F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali'ye bir mektup yazarak yarışın yeniden takvime eklenmesini talep ettiler.
GPFans'e göre bu da F1'i zor bir durumla karşı karşıya bırakıyor çünkü Portekiz'le anlaşmaları var. İddiaya göre taraflar, bu konuyu çözüme kavuşturmak için bu hafta görüşme yapacak.
Çin'in takvime dönüşünün önündeki engellerden birisi de navlun gibi görünüyor. F1 takımları, yeni yılın planlamasını yapmaya çoktan başladılar. Çin'in yeniden takvime girmesi, planlarının tamamen değişmesine neden olacak.
Çin GP organizatörlerinin F1'e yardımcı olmak için Ekim tarihine geçmeyi isteyeceğine dair düşünceler var ancak yılın o zamanındaki yoğun program göz önüne alındığında bu uygulanamaz bir şey. Ayrıca başka hiçbir yarış, mevcut tarihlerinin değişmesini istemiyor.
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