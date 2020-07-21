Çin, 2020 F1 yarışını iptal etmeye hazırlanıyor

Çin Grand Prix'si, Wuhan'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle 12 Şubat'ta süresiz olarak ertelenmişti.

Çin'de hayat normale dönmeye başladı ve koronavirüs kontrol altına alındı. Bu yüzden yarışın yapılacağına dair önemli belirtiler vardı.

Ancak Çin, koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak, 2022'de başkent Pekin ve Cangciakou kentinde düzenlenecek Kış Olimpiyatları için yapılacak ulusal seçmeler hariç, 2020'deki tüm spor etkinliklerini iptal etti.

Bundan ötürü yarışın durumu da belirsiz hale geldi.

RaceFans'in özel haberine göre yarış organizatörü Juss Event, bu yılki yarışın iptal edildiğini doğruladı.

Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Şimdiye kadar Avustralya, Hollanda, Monako, Azerbaycan, Fransa, Singapur ve Japonya Grand Prix'leri iptal edilmişti.

Ayrıca Brezilya, Amerika, Meksika ve Kanada GP'lerinin de iptal edilmesi bekleniyor.