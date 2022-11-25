Formula 1, Çin GP ile alakalı durumu şimdilik "takip ediyor"

Habere göre, bir takım veya F1 personeline virüs bulaşırsa, uzun süre Çin'de karantina altında kalmaları gerekecekti. F1'e bu konuda istisna tanınmadığı için de yarışın iptalinden başka çare görünmüyordu.

Formula 1, BBC Sport'un haberiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı ve yarışın iptali resmi olarak açıklanana kadar, yarışın takvimde kalacağı belirtildi.

Bir Formula 1 sözcüsü, "Çin'deki koronavirüs durumunu takip etmeye devam ediyoruz ve hem yarış organizatörü hem de yetkililerle yakın diyalog halindeyiz."

"Çin'deki yarış 2023 sezonu için takvimde yer alıyor ve aksi açıklanana kadar yarış devam edecek." denildi.