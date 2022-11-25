Formula 1, Çin GP ile alakalı durumu şimdilik "takip ediyor"
Formula 1 yönetimi, yakında iptal edilmesi beklenen Çin GP'nin durumunu şimdilik takip etmekle yetiniyor.
Çin Grand Prix'sinin geleceği bir kez daha tehlike altında görünüyor çünkü ülke yönetimi, COVID-19'a karşı tolerans tanımayan politikasını sürdürüyor.
Kurallar gereği hastaların kendilerini izole etmesi gerekiyor ve bu da F1'in planlarıyla doğrudan uyuşmayan bir durum.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz BBC, kaynaklarına atıfta bulunarak gelecek yıl Çin Grand Prix'sinin yapılmayacağını bildirdi.
Habere göre, bir takım veya F1 personeline virüs bulaşırsa, uzun süre Çin'de karantina altında kalmaları gerekecekti. F1'e bu konuda istisna tanınmadığı için de yarışın iptalinden başka çare görünmüyordu.
Formula 1, BBC Sport'un haberiyle ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı ve yarışın iptali resmi olarak açıklanana kadar, yarışın takvimde kalacağı belirtildi.
Bir Formula 1 sözcüsü, "Çin'deki koronavirüs durumunu takip etmeye devam ediyoruz ve hem yarış organizatörü hem de yetkililerle yakın diyalog halindeyiz."
"Çin'deki yarış 2023 sezonu için takvimde yer alıyor ve aksi açıklanana kadar yarış devam edecek." denildi.
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