Ben Sulayem: "Daha hafif araçlara ihtiyacımız var"

F1'in 2026'dan itibaren geçerli olacak motor düzenlemeleri kesinleşmiş olsa da, serinin patronları ne yönde ilerlemek istediklerini değerlendirirken şasi kuralları henüz kesinleşmiş değil.

Ancak F1 ve FIA'nın hemfikir olduğu önemli bir alan, şu anda hiç olmadıkları kadar ağır olan araçların ağırlığının azaltılması için çaba sarf edilmesi gerektiği.

Bu sezon için minimum araç ağırlığı 798 kilogram olarak belirlendi ki bu da bataryaların, enerji geri kazanım sistemlerinin ve modern güvenlik sistemlerinin kullanılmaya başlanmasından önce 2008 yılında olduğundan 200 kg daha ağır.

2014'te turbo hibrid motorlara geçişle birlikte minimum ağırlık 691 kg'a yükselirken, halo eklenmesi ve daha da geliştirilmiş güvenlik yapıları 2019'da yaklaşık 740 kg'a çıkmasına neden oldu.

Ancak 2022'de daha büyük lastiklere ve farklı aerodinamik özelliklere sahip yeni zemin efektli araçlar, mevcut 798 kg seviyesine artışı tetikledi.

F1, yeni güç ünitesi düzenlemelerinin devreye gireceği 2026'daki bir sonraki kural döngüsüne hazırlanırken, hem FIA hem de F1'in ticari hak sahibi, bazı şeyleri değiştirmek için bir fırsat görüyor.

Gelecek planları hakkında Autosport'a özel bir demeç veren FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem şunları söyledi: "Görmek istediğim bir şey çok açık, daha hafif araçlara ihtiyacımız var."

Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Bunu başarmak zor olacak ama herkes bunu istiyor. Bu yüzden zorluyorum çünkü ağır bir araca sahip olmaktan daha kötü bir şeyin olmadığı ralliden geliyorum. Daha hafif araçlar daha güvenlidir ve aynı miktarda yakıt kullanmazlar."

F1 CEO'su Stefano Domenicali, araç ağırlığı konusunun 2026 kurallarıyla ilgili yakın zamanda yapılacak tartışmalar için gündeme alınması gerektiğini söyledi.

"Her zaman tartışma konusu olan noktalardan biri de ağırlık olmuştur."

"Bildiğiniz gibi, hibrid motorlar ve bataryalarla birlikte ağırlık giderek artıyor ve bu F1'in doğasında olmayan bir şey. Dolayısıyla, bu gelecek için tartışılması gereken bir konu."

Ben Sulayem ve Domenicali'nin araç ağırlığının F1'in ele alması gereken bir konu olduğu konusunda hemfikir olmaları, bu konudan uzun süredir şikayetçi olan pilotlar için sevindirici bir haber olacak.

Grand Prix Sürücüler Birliği'nin (GPDA) direktörlerinden George Russell bu yılın başlarında yaptığı bir konuşmada, ağır araçların bazı güvenlik endişelerine yol açmaya başladığını söylemişti.

Autosport'a verdiği demeçte Russell, "Araçlar çok ağır ve şu anda düşük hız performansı harika değil."

"Bu araçları daha güvenli ve daha emniyetli hale getirmeye devam ediyoruz, ancak açıkçası onları daha ağır hale getirdiğinizde, bir çarpışma yaşadığınızda adeta bir Smart Car ile bir otobüsün çarpışması gibi oluyor."

"Bir yarışın başlangıcında 800 küsür kg ya da 900 kg'ın üzerinde bir araçla aynı hızda gidiyorsanız, 15 yıl önce 650 kg olan bir araca kıyasla daha büyük bir darbe alırsınız."

"Aracı daha ağır ve daha güçlü yapmaya devam ederseniz, aslında çok ağırın aslında daha güvenli olmadığı bir noktaya gelirsiniz." dedi.