Formula 1, çevrimiçi yayın konusunda Amazon ile görüşüyor

Günümüz dünyasında geleneksel TV ağlarının etkisi azaldı ve özellikle genç kesim çevrimiçi yayınlara odaklanmış durumda.

Formula 1'i satın aldığı günden bu yana gençlerin ilgisini çekmeye çalışan Formula 1 yönetimi, sosyal medya ve eSpor alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmişti.

Şimdi ise yarışı daha fazla ve daha geniş bir kitleye ulaştırmak için çalışmalar yürütülüyor.

Financial Times'ın bugünkü özel haberine göre Amazon ve Formula 1 yönetimi arasında, yarışların çevrimiçi olarak yayınlanması konusunda görüşmeler yapılıyor.

Şimdilik görüşmelerin detayları ve ciddiyeti bilinmiyor. Ancak anlaşma gerçekleşirse, oldukça geniş çaplı ve büyük bir anlaşma olacak gibi görünüyor.

F1 CEO'su Chase Carey, Financial Times'a verdiği demeçte Amazon için, "Son derece önemli bir potansiyel partner ve işimizi büyütme için önemli bir fırsat." dedi.

Reuters, konu hakkında Amazon ile iletişime geçse de, bu talep reddedildi.