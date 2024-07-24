Formula 1, çaylak sürücüler için "özel davetle yarışma" fikrini görüştü!

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Salı günü Londra'da yapılan F1 Komisyonu toplantısında konuşulan konulardan biri de Formula 1'e "özel davet" sistemi getirilip getirilemeyeceğiydi.

Genç veya çaylak sürücülere F1'de yarış deneyimi kazanmaları için daha büyük bir fırsat sunmayı amaçlayan bu uygulama, MotoGP gibi diğer kategorilerde kullanılıyor.

Ancak F1'de özel davet sistemini uygulamak çok daha karmaşık olacak çünkü mali ve lojistik nedenlerden dolayı takımların üçüncü araçlara sahip olması pek mümkün değil.

F1 takımları bütçe sınırı kurallarına tabi olduğu ve birçok takım zaten bütçe sınırının altında kalmak için mücadele ettiği için, üçüncü araçlara sahip olmak mali açıdan mümkün değil.

Ayrıca, lojistik olarak da bunu yapmak imkânsız. Takımlar bir yarış hafta sonuna yalnızca iki şasi getiriyor ve fazladan bir araca sahip olmak ekstra zorluk yaratacak. Üstelik daha fazla personel ve garajda üçüncü araç için ekstra yer gerekecek.

F1'de özel davet sisteminin işleyebilmesinin tek yolu, genç sürücünün ana pilotlardan birinin yerine geçmesi olacak.

F1 Komisyonu toplantısında önerilen fikir de tam olarak bunun etrafında yani ana pilotlardan birisinin yerine genç bir ismin geçirilmesi üzerinde dönüyordu. Fakat bunun ne takımlar ne de taraftarlar için iyi bir hamle olmayacağı sonucuna varıldı.

Halihazırda zaten Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso gibi büyük isimlerin her yıl bir antrenman seansına katılmamaları gerekiyor. Bunu bütün bir hafta sonuna yaymanın çok ileri bir adım olacağı düşünülüyor.

Özel davet fikri şimdilik rafa kaldırılmış olsa da, F1 ve takımlar çaylaklara daha fazla pist süresi vermenin yollarını değerlendirmek istiyor.

Bu da ekstra antrenman seansları vermek olabilir.