Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Formula 1, çaylak sürücüler için "özel davetle yarışma" fikrini görüştü!

Takım patronları ve F1 yönetimi, F1 Komisyonu toplantısında çaylak pilotlara yarış fırsatı sunmak için bir "özel davet" sistemi getirme fikrini tartıştı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, the rest of the field at the start

George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Salı günü Londra'da yapılan F1 Komisyonu toplantısında  konuşulan konulardan biri de Formula 1'e "özel davet" sistemi getirilip getirilemeyeceğiydi.

Genç veya çaylak sürücülere F1'de yarış deneyimi kazanmaları için daha büyük bir fırsat sunmayı amaçlayan bu uygulama, MotoGP gibi diğer kategorilerde kullanılıyor.

Ancak F1'de özel davet sistemini uygulamak çok daha karmaşık olacak çünkü mali ve lojistik nedenlerden dolayı takımların üçüncü araçlara sahip olması pek mümkün değil.

F1 takımları bütçe sınırı kurallarına tabi olduğu ve birçok takım zaten bütçe sınırının altında kalmak için mücadele ettiği için, üçüncü araçlara sahip olmak mali açıdan mümkün değil.

Ayrıca, lojistik olarak da bunu yapmak imkânsız. Takımlar bir yarış hafta sonuna yalnızca iki şasi getiriyor ve fazladan bir araca sahip olmak ekstra zorluk yaratacak. Üstelik daha fazla personel ve garajda üçüncü araç için ekstra yer gerekecek.

F1'de özel davet sisteminin işleyebilmesinin tek yolu, genç sürücünün ana pilotlardan birinin yerine geçmesi olacak.

F1 Komisyonu toplantısında önerilen fikir de tam olarak bunun etrafında yani ana pilotlardan birisinin yerine genç bir ismin geçirilmesi üzerinde dönüyordu. Fakat bunun ne takımlar ne de taraftarlar için iyi bir hamle olmayacağı sonucuna varıldı.

Halihazırda zaten Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso gibi büyük isimlerin her yıl bir antrenman seansına katılmamaları gerekiyor. Bunu bütün bir hafta sonuna yaymanın çok ileri bir adım olacağı düşünülüyor.

Özel davet fikri şimdilik rafa kaldırılmış olsa da, F1 ve takımlar çaylaklara daha fazla pist süresi vermenin yollarını değerlendirmek istiyor.

Bu da ekstra antrenman seansları vermek olabilir.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, startta genişlerken pistin geri kalanı

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Lando Norris, McLaren MCL38, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, startta genişlerken pistin geri kalanı

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Gasly: "Alpine, Bahreyn'e göre çok gelişti"
Sonraki haber Verstappen artık F1 hafta sonlarında gece simülasyon yarışlarına katılmayacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Borusan Otomotiv Motorsport’tan Hockenheim’da Çifte Podyum Zaferi!

Borusan Otomotiv Motorsport’tan Hockenheim’da Çifte Podyum Zaferi!

GT4 European Series
Borusan Otomotiv Motorsport’tan Hockenheim’da Çifte Podyum Zaferi!
Acosta: "Toprak tarihteki en yetenekli sürücülerden birisi"

Acosta: "Toprak tarihteki en yetenekli sürücülerden birisi"

World Superbike
Autodrom Most
Acosta: "Toprak tarihteki en yetenekli sürücülerden birisi"
Resmi: Mattia Binotto, Audi'nin F1 programının başına getirildi!

Resmi: Mattia Binotto, Audi'nin F1 programının başına getirildi!

Formula 1
Resmi: Mattia Binotto, Audi'nin F1 programının başına getirildi!

Son Haberler

Alonso, Macaristan'daki Q3 seansında aracını APXGP'nin 'sahte park alanına' park etmiş

Alonso, Macaristan'daki Q3 seansında aracını APXGP'nin 'sahte park alanına' park etmiş

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso, Macaristan'daki Q3 seansında aracını APXGP'nin 'sahte park alanına' park etmiş
Marko: "Max'e iyi bir araç verirsek takım değiştirmeyi düşünmez"

Marko: "Max'e iyi bir araç verirsek takım değiştirmeyi düşünmez"

F1 Formula 1
Marko: "Max'e iyi bir araç verirsek takım değiştirmeyi düşünmez"
Verstappen'e 10 sıra grid cezası kapıda!

Verstappen'e 10 sıra grid cezası kapıda!

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen'e 10 sıra grid cezası kapıda!
Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!

Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!

F1 Formula 1
Resmi: Mastercard, McLaren'in ana sponsorlarından biri oldu!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye