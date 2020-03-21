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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, bugün 2016 Brezilya GP'yi tekrar yayınlayacak

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Formula 1, bugün 2016 Brezilya GP'yi tekrar yayınlayacak
Ekleyen:
, Şef Editör
21 Mar 2020 09:57

Formula 1 yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle yarışların ertelenmesinin ardından tatil olan süreçte bazı heyecanlı yarışları sosyal medya hesaplarında yeniden yayınlamayı planlıyor.

Bildiğiniz üzere 2020 Formula 1 sezonunun geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'da başlaması gerekiyordu ancak McLaren çalışanlarından birisinde virüs çıkması ve takımın yarıştan çekilmesinin ardından, geç de olsa yarış tamamen iptal edildi.

Avustralya GP'nin iptalinin ardından, peş peşe iptal ve erteleme haberleri geldi ve şu an için sezon en erken haziran ayındaki Azerbaycan GP'de başlayacak gibi görünüyor. Ancak o yarışın yapılması konusunda da şüpheler var.

Bu süreçte Formula 1, bazı tarihe geçen yarışları yeniden yayınlayacağını duyurdu. İlk olarak bugün (21 Mart Pazar) Türkiye saati ile 18:00'da oldukça heyecanlı geçen 2016 Brezilya GP yayınlanacak. Bu yayını Formula 1'in resmi Facebook ve Youtube hesaplarından ya da resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Abdullah Çelik

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