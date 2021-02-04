Formula 1, Bahreyn'de iki yarış yapmayı değerlendiriyor

Motorsport.com, Formula 1'in Mayıs ayındaki boş yer için Portekiz'le anlaştığını ve artık sadece resmi açıklamanın beklendiğini öğrenmişti.

Ancak Autodromo Algarve Portekiz pistiyle ilgili resmi açıklama henüz gelmedi ve ülkede artan COVID-19 sayısı, yarışın düzenlenme ihtimalini zora sokuyor.

İngiltere, virüsün mutasyona uğramış halinin bulunduğu ülkelerin başında geliyor ve ülkedeki enfeksiyon sayısı günden güne artıyor.

Eğer çoğu takımın bulunduğu İngiltere ile Portekiz arasında bir seyahat kısıtlama olursa, F1'n Portekiz'de yarış yapma planları suya düşebilir.

Formula 1 normalde Mayıs ayındaki boş yer için Portekiz'i seçmişti ancak bu durum işleri zora sokuyor ve RaceFans'in özel haberine göre yarış yapılamazsa ilk seçenek Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenlemek olacak.

Buna göre ilk yarış 28 Mart'ta, ikinci yarış ise 4 Nisan'da yapılacak. Muhtemelen Imola'nın tarihi de sonraki haftaya ertelenecek.

Bahreyn'deki potansiyel ikinci yarış muhtemelen dış pist düzeninde olacak.

RaceFans, konu hakkında Formula 1 sözcüsüyle iletişime geçse de, konuyla ilgili herhangi bir yorum yapılmadı.