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Formula 1 / Azerbaycan GP / Son dakika

Şimdi de 2020 Azerbaycan GP risk altında!

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Şimdi de 2020 Azerbaycan GP risk altında!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Mar 2020 11:43

Motorsport.com, Bakü GP organizatörleri ve sponsorları ile Formula 1 ve FIA arasında yapılan telefon konferansının ardından Bakü GP organizatörlerinin yarışı gerçekleştirmek istemediğini öğrendi.

2020 Formula 1 sezonunun normalde Avustralya'da başlaması gerekiyordu ancak Coronavirüs nedeniyle yarış iptal edildi.

Sonrasında Bahreyn, Vietnam, İspanya ve Monako yarışları ertelendi. Öncesinde Çin ertelenmişti ve geçtiğimiz günlerde Monako yarışı iptal edildi.

Sezonun Haziran ayında Bakü'de başlaması bekleniyordu ve F1 yönetimi de hedefinin bu olduğunu açık şekilde ortaya koydu.

Ancak yeni gelişmeler yaşandı ve artık Bakü GP de iptal olacağı benziyor.

Dün Bakü GP organizatörleri ve sponsorlarla, Formula ve FIA arasında, sezonun yaz başında Bakü'de başlaması konusunda takip edilecek yönergeler ve uygulamaları belirlemek için bir telekonferans yapıldı.

Bununla birlikte Azerbaycan GP temsilcilileri ve Bakü yetkileri, 7 Haziran'da 2020 Formula 1 sezonunun açılış yarışı olarak düzenlenmesi planlanan yarışı düzenleme fikrine sıcak bakmadıklarını söylemesi, FOM yetkilileri üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. Ancak COVID-19'un artması sonrası çok çalkantılı bir dönem var ve etkilerinden korkma konusunda tamamen haklılar.

Sonuç olarak Azerbaycan'ın başkentinde pist kurmanın maliyeti çok büyük ve tıpkı Monte Carlo gibi, yarışın ertelenmesi yerine tamamen iptal edilmesini mantıklı buluyorlar. Çünkü tüm bu süreç son derece maliyetli olacak.

Olası bir iptal kararında, takvimdeki yarış sayısı 19'a inecek ve Hollanda GP de yarışı 2021'e ertelemeyi gözden geçirdiklerini açıkladı.

Bakü yarışının iptali sonrası, Kanada GP ilk yarış haline gelecek ancak orada da durum belirsiz. Organizatörler yarış için hazırlık yapsa da, Coronavirüs nedeniyle  pistin bulunduğu Montreal'de de ciddi bir tedirginlik var.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP Biletler
Lokasyon Baku City Circuit
Editör Franco Nugnes

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