Formula 1, 2022 sezonunda "aşı zorunluluğu" getirecek

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Bu, yeni sezonda iki doz aşı olmayan kimsenin artık padoka giremeyeceği anlamına geliyor.

BBC'nin özel haberine göre yeni aşı politikası sürücüler, takım çalışanları, gazeteciler, misafir çalışanlar ve yarışlara davet edilen misafirler de dahil olmak üzere Formula 1 organizasyonunda yer alan herkes için geçerli olacak.

Tüm Formula 1 pilotlarının zaten aşılandığı biliniyor. Bu nedenle yeni kurallar onları etkilemeyecek.

Formula 1'deki herkese aşı zorunluluğu getirme planı geçen ay Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu yıl griddeki çeşitli kısıtlamalar olmaya devam edecek. Fakat bazı ülkelerde daha katı protokoller olacak ve F1, bunlara tamamen uyacak.

Zorunlu aşılanmanın, 2020 yılıyla birlikte yürürlüğe giren kısıtlamaların hafifletilmesine yol açması bekleniyor. Örneğin yarış hafta sonu yapılan PCR testlerinin sayısı azalacak ve takımlara özgü "baloncuk" sistemi hafifletilecek.

Formula 1 sözcüsü, yeni sezonla birlikte aşı zorunluluğu getireceklerini doğruladı. Sözcü, "Formula 1, seyahat eden tüm personele aşı zorunluğu getirecek ve kimse için muafiyet istenmeyecek." dedi. Geçen yıl FIA medikal araç sürücüsü Alan van der Merwe aşı olmak istemediği ve aşı kartı olmadığı için Katar, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'deki yarışlarını kaçırmıştı.

Covid-19 protective measures at the circuit Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images