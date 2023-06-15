Formula 1 artık "dominasyon" dönemlerine son vermek istiyor

Son 20 yılda, Ferrari, Red Bull ve Mercedes gibi takımların Formula 1'de önemli bir dominasyon sergiledikleri görülüyor.

Bu durum büyük kural değişiklikleri yapılmasının ardından ortaya çıkıyor ve bir takım diğerlerine karşı birkaç yıl boyunca üstünlük sağlıyor.

Ancak Stefano Domenicali, artık bu duruma son vermek istediklerini belirtti.

Domenicali, bu tür değişiklikleri sezon içinde yapmayacaklarını ifade ederek şunları ekledi: "Bu yaklaşım yanlış olur çünkü sonuçların manipüle edilebileceği bir spor olarak görülmek istemiyoruz."

"Bu yanlış ve adil olmayan bir yaklaşım, bu nedenle böyle bir yaklaşımı benimsememeliyiz."

"Şu anda bir takım ile diğerleri arasında önemli bir fark var. Ancak diğer takımlar arasındaki rekabet çok yoğun ve bunların hepsi Red Bull'un mükemmel iş çıkardığını gösteriyor. Biz bir liyakat sistemi izliyoruz, bu yüzden onların harika bir iş çıkardıklarını göz ardı etmemeliyiz. Evet, rakiplerine karşı büyük bir üstünlükleri var, ancak dikkatli olmalı ve acele kararlar almamalıyız çünkü hayatta her şey çok hızlı bir şekilde değişebilir."

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Biz tüm takımlar arasındaki farkın mümkün olduğunca az olmasını istiyoruz. Eminim diğer takımlar da bütçe sınırlamalarıyla daha yakın olmanın yollarını arıyorlar. Şu anda önde giden takımların gelişim sürecinin yavaşlayıp yavaşlamadığını görmek ilginç olacak çünkü kısa vadeli perspektifte diğerlerinden daha iyi bir iş çıkardılar. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay ilginç olacak."

Üç yıl içinde Formula 1 büyük kurallar değişiklikleri yapacak. Domenicali, bu değişikliklerin amacının uzun vadede tek bir takımın egemenlik kurmasını engellemek olduğunu söyledi.

"Formula 1'de her zaman bir takımın baskın olduğu fakat bir süre sonra onların yerini diğer takımların aldığı dönemler yaşandı."

"Hedefimiz, bu dönemlerin gelecekte daha kısa olması ve böylece 20 aracın tamamının veya mümkün olan en fazla aracın gerçekten birbirleriyle mücadele edebilmesi."

"Ticari hak sahibinin temsilcisi ve sporumuzun önemli bir taraftarı olarak istediğim de bu."