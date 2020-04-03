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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, Aramco anlaşmasıyla yılda 45 milyon dolar kazanacak

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Formula 1, Aramco anlaşmasıyla yılda 45 milyon dolar kazanacak
Ekleyen:
, Editör
3 Nis 2020 13:17

Son çıkan haberlere göre Formula 1, Aramco ile yaptığı 10 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla 450 milyon dolar kazanacak.

Formula 1 yönetimi, Mart ayının başında Suudi Arabistan merkezli enerji ve kimyasal devi Aramco ile çok yıllık bir anlaşma yaptığını duyurmuştu.

Aramco anlaşması önemliydi çünkü 2017 yılında F1’in başına gelen yeni yönetimin bulduğu ilk küresel ortak oldu. 

Anlaşmanın toplam değeri hakkında bilgi verilmemişti, ancak yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Sportbusiness'ın haberine göre Aramco ile F1 arasında yapılan anlaşma, 2020-2029 yılları arasındaki 10 yılı kapsayacak.

Formula 1 bu anlaşmayla yıllık yaklaşık 40 ila 45 milyon dolar elde edecek. Bu da 10 yılda yaklaşık 400 ila 450 milyon dolar kazanacaklarını işaret ediyor.

Büyük ölçüde devlete ait olan bu şirketin, dünyanın en karşı şirketi olduğuna inanılıyor.

Anlaşma Formula 1 adına CAA Sports tarafından müzakere edildi. Bununla birlikte F1'in CEO'su Chase Carey görüşmelerde önemli bir rol oynadı.

Görüşmeler 14 ay boyunca devam etti ve taraflar nihayet Mart ayının başında resmi anlaşmayı imzaladı.

Sözleşmenin Suudi Arabistan Grand Prix'si gerçekleştirebilmek adına atılmış ilk adım olduğu düşünülüyordu.

Ancak bu anlaşmanın tamamen sponsorluk anlaşması olduğu ve Suudi Arabistan Grand Prix'sini gerçekleştirme olasılığı ile ilgisi olmadığı ifade edildi.

Yine de ülkede bir yarış yapılmasına karar verilirse, o zaman Aramco'nun yarışın isim sponsoru olacağına inanılıyor.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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