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Formula 1 araçlarınıni mimum ağırlığı resmen 798 kilogram oldu

Formula 1'de minimum araç ağırlığı 798 kilograma çıkarıldı ve yeni düzenlemelere eklendi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Formula 1 araçlarınıni mimum ağırlığı resmen 798 kilogram oldu
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Formula 1 araçlarının minimum ağırlığı, yapılan son teknik değişikliklerin ardından 752 kilogramdan 795 kilograma çıkarılmıştı.

Bu, 13 inç lastiklerden 18 inç lastiklere geçiş ve araçlarda uygulanan yeni güvenlik sistemleri nedeniyle zorunlu bir durumdu. Buna rağmen takımlar, 795 kg'a ulaşmakta zorlandılar.

Bu sorun en çok Red Bull'un başına ağrıtıyordu çünkü iddialara göre araç ağırlığı, minimum ağırlıktan en az 10 kg daha ağırdı.

Bu da tur başına neredeyse 0.3 saniyeye denk geliyordu.

Alfa Romeo ve McLaren'ın bu konuda büyük sorunları olmasa bile, hemen hemen tüm takımlar yaşanan zorluklar nedeniyle araç ağırlığını biraz daha artırmak istediler.

Red Bull 10 kg'ın üzerinde bir artış istese de, takımların çoğu 5 kg'da anlaştı.

Fakat FIA sonunda 3 kg'da karar kıldı ve geçtiğimiz günlerde yeni araçların ağırlığın 798 kg'a çıkarmayı kabul etti.

FIA tarafından yayınlanan son sportif düzenlemelere bakıldığında, minimum araç ağırlığının 795'ten 798 kg'a çıkarıldığı görülüyor.

Bu, takımların işini biraz daha kolaylaştırsa da, özellikle Red Bull'un ilerleyen dönemde ağırlığı azaltmaya yönelik güncellemeler yapması oldukça muhtemel.

Red Bull Racing RB18 side

Red Bull Racing RB18 side

Fotoğraf: Giorgio Piola

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