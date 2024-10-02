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Formula 1

Formula 1 ve LVMH 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı

Formula 1, lüks markaları bünyesinde bulunduran LVMH ile yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Motorsport Business

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Formula 1 ve LVMH, 2025 sezonundan itibaren geçerli olacak 10 yıllık küresel sponsorluk anlaşması imzaladı.

Louis Vuitton, Moet Hennessy ve TAG Heuer gibi LVMH'nin önde gelen markaları F1 dünyasına katılacak. Anlaşmanın detayları sınırlı sayıda üretilen ürünler, misafir ağırlama seçenekleri ve çeşitli etkinlikleri de kapsıyor.

Moet Hennessy, Las Vegas Grand Prix'sinin sponsorlarından biriydi. TAG Heuer ise, F1'in resmi zaman tutma partneri olarak Rolex'in yerini almayı hedefliyor.

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Enes Erdemirel
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Enes Erdemirel
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