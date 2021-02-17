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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, Amerika'daki ikinci yarışı Indianapolis veya Las Vegas'ta yapabilir

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Formula 1, Amerika'daki ikinci yarışı Indianapolis veya Las Vegas'ta yapabilir
Ekleyen:
, Editör

F1 CEO'su Stefano Domenicali, Amerika'daki ikinci yarış için Miami'nin bir aday olarak kalmaya devam ettiğini, ancak Las Vegas ve Indianapolis'in de seçenekler arasında yer aldığını belirtti.

Indianapolis'in yarışlara ev sahipliği yapmayı bırakmasının ardından uzun süre herhangi bir Amerika yarışına sahip olmayan Formula 1 yönetimi, 2012'de Austin'le beraber yeniden Amerika GP'yi düzenlemeye başlamıştı.

Ancak F1'in Liberty Media'ya geçmesinin ardından Amerika pazarına odaklanıldı ve ikinci bir yarış düzenlemek için çabalar gösterildi. Son dönemde Miami yarışı üzerinde pek çok tartışma yapıldı ama yarışla ilgili plan asla hayata geçmedi.

F1 CEO'su görevini Chase Carey'den devralan Stefano Domenicali, Las Vegas veya Indianapolis'le ilgili olumlu konuştu.

Sözlerine Miami'yi değerlendirerek başlayan Domenicali, Autoweek'e şöyle konuştu: "Bu, olmayı istediğimiz bir yer. Her iki tarafında bunun için büyük bir ilgisi var."

"Şu anda Amerika pazarındaki çalışmalar devam ediyor. Umarım çok yakında size net bir cevap verebiliriz. Ama hiç şüphesiz burası bizim odak noktamız. Amacımız iki Amerika yarışına sahip olmak. Hedefimiz bu."

"Bugün Las Vegas'ın daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğunu söyleyemem. Bunun üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve Indianapolis de bu denklemin içerisinde."

"Bu yüzden pek çok unsura sahip olmak iyi bir şey. Ancak bu noktada bir şey söylemek yanlış ve hatta erken olur. Çünkü bunu yaparak, pek de olmasını istemediğimiz bir beklenti yaratıyoruz."

"Söyleyebileceğim tek şey, odak noktamızın kesinlikle Amerika olduğu. Amerika'da değiştirmemiz gereken en önemli şey, sürücülerin, takımların ve organizatörlerin katılımıyla her gün -her seviyede- daha fazla bilgi sunmak. Bu yıl bunu çok güçlü bir şekilde yapmak istiyoruz."

Motorsportweek.com, Domenicali'nin sözleri üzerine Indianapolis sözcüsü ile iletişime geçti ve F1'le görüşmeleri sordu.

Sözcü bunun üzerine, "Indianapolis'te düzenlenebilecek bir Formula 1 yarışına yönelik karşılıklı bir ilgi var. Daha fazla görüşmeye açığız ve tüm taraflar için işe yarayacak bir fırsat olup olmadığını zamanla öğreneceğiz." dedi.

Indianapolis son kez 2007 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.

start, race, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes

start, race, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes
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Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22
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Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes ve 3. Fe

Podyum: Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, 2. Fernando Alonso, McLaren Mercedes ve 3. Fe
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Fotoğraf: Sutton Images

Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso, STR02

Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso, STR02
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Fotoğraf: XPB Images

Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso, STR02 ve Alexander Wurz, Williams F1 Team, FW29

Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso, STR02 ve Alexander Wurz, Williams F1 Team, FW29
5/8

Fotoğraf: XPB Images

Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso, STR02, Alexander Wurz, Williams F1 Team, FW29, Adrian Sutil,

Vitantonio Liuzzi, Scuderia Toro Rosso, STR02, Alexander Wurz, Williams F1 Team, FW29, Adrian Sutil,
6/8

Fotoğraf: XPB Images

Scott Speed, Scuderia Toro Rosso, STR02

Scott Speed, Scuderia Toro Rosso, STR02
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Fotoğraf: XPB Images

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1 Team, F3.07

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1 Team, F3.07
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Fotoğraf: XPB Images

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Editör Kemal Şengül

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