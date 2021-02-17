Formula 1, Amerika'daki ikinci yarışı Indianapolis veya Las Vegas'ta yapabilir

Indianapolis'in yarışlara ev sahipliği yapmayı bırakmasının ardından uzun süre herhangi bir Amerika yarışına sahip olmayan Formula 1 yönetimi, 2012'de Austin'le beraber yeniden Amerika GP'yi düzenlemeye başlamıştı.

Ancak F1'in Liberty Media'ya geçmesinin ardından Amerika pazarına odaklanıldı ve ikinci bir yarış düzenlemek için çabalar gösterildi. Son dönemde Miami yarışı üzerinde pek çok tartışma yapıldı ama yarışla ilgili plan asla hayata geçmedi.

F1 CEO'su görevini Chase Carey'den devralan Stefano Domenicali, Las Vegas veya Indianapolis'le ilgili olumlu konuştu.

Sözlerine Miami'yi değerlendirerek başlayan Domenicali, Autoweek'e şöyle konuştu: "Bu, olmayı istediğimiz bir yer. Her iki tarafında bunun için büyük bir ilgisi var."

"Şu anda Amerika pazarındaki çalışmalar devam ediyor. Umarım çok yakında size net bir cevap verebiliriz. Ama hiç şüphesiz burası bizim odak noktamız. Amacımız iki Amerika yarışına sahip olmak. Hedefimiz bu."

"Bugün Las Vegas'ın daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğunu söyleyemem. Bunun üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz ve Indianapolis de bu denklemin içerisinde."

"Bu yüzden pek çok unsura sahip olmak iyi bir şey. Ancak bu noktada bir şey söylemek yanlış ve hatta erken olur. Çünkü bunu yaparak, pek de olmasını istemediğimiz bir beklenti yaratıyoruz."

"Söyleyebileceğim tek şey, odak noktamızın kesinlikle Amerika olduğu. Amerika'da değiştirmemiz gereken en önemli şey, sürücülerin, takımların ve organizatörlerin katılımıyla her gün -her seviyede- daha fazla bilgi sunmak. Bu yıl bunu çok güçlü bir şekilde yapmak istiyoruz."

Motorsportweek.com, Domenicali'nin sözleri üzerine Indianapolis sözcüsü ile iletişime geçti ve F1'le görüşmeleri sordu.

Sözcü bunun üzerine, "Indianapolis'te düzenlenebilecek bir Formula 1 yarışına yönelik karşılıklı bir ilgi var. Daha fazla görüşmeye açığız ve tüm taraflar için işe yarayacak bir fırsat olup olmadığını zamanla öğreneceğiz." dedi.

Indianapolis son kez 2007 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı.