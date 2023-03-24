Formula 1, Amerika'da yeni bir pistin inşasına başladı!
Nj.com'un haberine göre kapatılan Bader Field havaalanına Formula 1 yarış pisti, konut ve perakende satış alanı kurulacak.
Çarşamba gecesi belediye meclisi, Atlantic City'deki eski havaalanını apartman daireleri ve perakende işletmeleriyle birlikte Formula 1 yarış pisti inşa edilmesini içeren 2,7 milyar dolarlık geliştirme planına onay verdi.
Yapılan oylama 8-0 şeklinde, plan lehine sonuçlandı.
Greater Atlantic City Chamber'a göre proje, yüzlerce apartman dairesi ve perakende/ticari kuruluşlarla çevrili 2,44 millik Formula 1 pistini içerecek.
Atlantic City'de yer alan Bader Field Havaalanı 140 hektarlık alan üzerine kurulmuş durumda.
Proje yakın zamanda hayata geçirilmeyecek. Görünüşe bakılırsa altı ila dokuz yıl içerisinde, her şeyin rayına koyulması hedefleniyor. Burada 1.200 ila 1.500 arasında kalıcı istihdam yaratılması planlanıyor.
Eğer plan hayata geçirilirse, Amerika Formula 1'de dört ayrı yarışa sahip olacak.
Başlangıçta COTA, sonrasında Miami ve son olarak Las Vegas, Formula 1'e ev sahipliği yapan yerler oldular.
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