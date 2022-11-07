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Formula 1 / São Paulo GP Haberler

Formula 1, Amazon ile ortaklığını yeniledi

Formula 1 ve Amazon, yarış grafikleri ve veri akışı alanındaki ortaklıklarını genişletmek üzere anlaşmaya vardılar.

Altay Gök
Ekleyen:
Formula 1, Amazon ile ortaklığını yeniledi
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AWS grafikleri, yarış esnasında "lastik durumları" ve "bir pilotun önündeki pilotu kaç tur içinde geçebileceği" gibi birçok verinin aktarılması için aktif olarak kullanılmakta.

Amazon ile ortaklığın arttırılmasıyla birlikte sezonun son yarışı olan Abu Dhabi'den itibaren karşımıza birtakım yeni grafikler çıkacak.

Bu grafiklerden "Pist Üstünlüğü" grafiği, bir pilotun pistin hangi noktasında diğerlerine üstünlük kurduğunu gösterecek ve çıkarımlarda bulunmak isteyen izleyicilere yardımda bulunacak.

Pist Üstünlüğü grafiği, belirli bir virajda veya düzlükte kimin zaman kazandığını gösteren telemetri verileri tarafından beslenecek. 

Konu hakkında açıklamada bulunan F1 yönetimi, "AWS ve F1 arasındaki ortaklığın yenilenmesi, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin gücüyle taraftarların F1'den keyif almaları için yeni, benzersiz ve yenilikçi yollar keşfedilmesine olanak sağlayacak."

"F1 ve AWS teknik uzmanları birlikte çalışacaklar ve motor sporları, medya, veri mimarisi, gelecekteki pist tasarımları ve bölgeselleştirilmiş medya tekliflerinin sunulması alanlarında çözümler tasarlamanın yanı sıra oyun, canlı etkinlik ve canlı aksiyon deneyimlerinin birleşimini keşfetmek için çaba gösterecekler." dedi.

Formula 1 Ticari Genel Müdürü Brandon Snow, "AWS ve Formula 1, 2018'den bu yana tüm taraftarlarımıza faydalı analizler sunmak için çalışıyor."

"Formula 1'in uzman analizlerini tüm izleyicilerimize ve paydaşlarımıza ulaştırmak için ihtiyaç duyduğu hız, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliği birlikte başarıyla sağladık."

"AWS, Formula 1'in farklı pazarlardaki taraftarlarla etkileşim kurmasına yardımcı olan küresel erişime, iş ortağı topluluğuna, ayrıca bulut hizmetlerinin genişliğine ve derinliğine sahiptir."

"F1'in önümüzdeki yıllardaki taraftar deneyimi ve büyüme stratejisinin merkezinde yer alan bu güçlü ortaklığın bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

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