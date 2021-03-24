Formula 1, Almanya'ya dönüş için görüşmeler gerçekleştiriyor

Almanya'nın 2020'de herhangi bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapması planlanmamıştı ancak salgın nedeniyle bir dizi yarış iptal edilince, Nurburgring yıllar sonra takvime geri döndü.

2021'de pistin takvime yeniden dahil olacağına dair spekülasyonlar vardı, ancak her şey plana göre giderse bu yıl burada veya Hockenheim'da herhangi bir yarış düzenlenmeyecek.

Yine de sporun CEO'su Domenicali, Formula 1'in gelecekte Almanya'daki bu iki pistten birine geri döneceğini düşünüyor.

Domenicali, bu konuda bazı görüşmeler olduğunu da açıkladı.

F1-Insider.com'a verdiği demeçte eski Ferrari patronu, "Almanya, Formula 1 için çok önemli bir pazar."

"Kısa bir süre önce Nürburging ve Hockenheim'daki yöneticilerle, olası bir geri dönüş ihtimalini araştırmak üzere görüşmeler yaptığımı doğrulayabilirim."

"Önümüzdeki aylarda bu konuda bir çözüm bulabilmemizi ümit ediyorum." dedi.

Bununla beraber Nürburgring'in patronları, en azından 2021 yılında takvime geri dönüşlerinin mümkün olmadığını söylediler.

Nurburgring patronu Mirko Markfort, "COVID-19'a rağmen yarış pistimiz kasım ortasına kadar tamamen dolu dorumda. Haftanın yedi günü tamamen dolu, hiç boşluğumuz yok." dedi.