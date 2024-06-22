Formula 1, 2026'da Türkiye'ye dönecek mi?

İstanbul’da 2000’li yılların başında yapılan İstanbul Park pisti, Formula 1 yarışlarının da yapılabileceği FIA nezdinde “Grade 1 (1. Sınıf)” kategorisinde bir pist idi.

Bir süre sonra bu pist işletilmesi için özel bir kuruluşa verildi. Yüklenicinin tavrı nedeniyle uzun yıllar boyunca bu pisti kullanmak isteyen motor sporcuları bu piste alınmadılar veya sporculardan büyük paralar istendi.

Uzun süren uğraşların ardından sözleşmenin de sona ermesiyle kiracı ve alt kiracı pistten çıkarıldı.

İstanbul Park, yeni bir ihaleyle yeni bir işletmeciye devredildi. İhalenin şartlarından biri de Formula 1’in 2026’da Türkiye’ye getirilmesiydi.

TOSFED Başkanı yeni yüklenicinin spor konusunda iş birliğine daha açık olduğunu belirtti. Kendisine önceki yükleniciyle TOSFED’in arasındaki sorunlar sorulduğunda Üçlertoprağı şöyle yanıt verdi:

“Biz burada çok büyük bir hukuk mücadelesi verdik çünkü çok büyük bir hukuksuzluk vardı. Çok uzun zamandır yeni ihalenin gerçekleşmesini bekliyorduk. Önceki kiracı işgal süresiyle beraber 11 yıldır burdaydı, benim de sporcu olduğum dönemde başlarda burası sportif olarak kısıtlı da olsa kullanılabiliyordu.”

“Ancak önceki federasyon yönetimleri döneminde bir şekilde o ilişkiler koptu, biz bunu düzeltmek için çok uğraştık. Bu konuda ses çıkarılmasıyla toplum da bilgilendi.”

“Milli sporcu olan gençler bile bu pisti kullanamıyorlardı, bizim de isyanımız bunaydı. Yurtdışına hep antrenman eksikleriyle gidiyorlardı, oradaki pistlere yüksek paralar ödemek zorunda kalıyorlardı ve bu ülkemizin başarısını da etkiliyordu.”

“Burası Türkiye’nin en büyük spor tesisi. Buranın kullanılamaması büyük mağduriyetlere yol açıyordu.”

Istanbul Park Fotoğraf: Formula 1

“Biz yönetime geldiğimizden beri bu ihaleyi bekliyorduk. Sporu ve sporcuyu anlayabilecek yeni bir ticari işletme modeline geçmek istiyorduk.”

“Kültür ve Turizm bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü sayesinde artık TOSFED sporcuları burayı 30 gün boyunca kullanabilecek. İşletmecinin kim olduğundan bağımsız olarak bize bu imkanı sağladılar.”

İşgalci kiracının çıkmak zorunda kalmasının ardından, pistin ne durumda olduğu sorulduğunda Üçlertoprağı şu yanıtı verdi:

“Biz pisti jandarmadan teslim aldık. Pisti en son Formula 1’de görmüştük. Girdiğimizde pistte 1 metreyi aşan otlar vardı. Binanın içindeki her şey sökülmüş, mobilyalar bile götürülmüştü.”

“Zaman tutma cihazı -ki pist için çok önemli bir cihaz, olmazsa FIA nezdinde "Grade 1" olamaz- bunlar da yoktu. Bunu alınıp götürülmesi de söz konusu olamaz. Çünkü bu devlet tarafından yaptırılan bir düzenek ve pistin olmasa olmazı.”

“Protokol ve tribünleri bağlayan geçitleri de su basmış durumdaydı.”

“Yakındaki hayvan barınağına komşu teller kesilmiş ve oradaki köpekler piste yönlendirilmiş. Padok alanında kilolarca mama ve 70-80 tane köpek var. Orası onların yuvası haline getirilmeye çalışılmış.”

“Biz Vakıflar Genel Müdürlüğü adına TOSFED olarak pisti inceleyerek bununla ilgili bir rapor hazırladık. FIA nezdinde bu pistin tekrar “Grade 1” olması için gereklilikler ve bu pistin ilk haliyle ilgili raporumuzu sunduk. Bu eksikliğin giderilmesiyle beraber işletmecilerle protokol imzalanacak ve Türkiye Pist şampiyonası dahil birçok yarış burada düzenlenecek. Ve halkımız bunları ücretsiz izleyebilecek.”

Pistin ne zaman kullanılır hale gelebileceği sorulduğunda TOSFED Başkanı şu yanıtı verdi:

“Biz TOSFED olarak elektronik altyapıyı sağlarsak kullanabiliriz, zaten F1 kendi ekipmanlarını getiriyor.”

“En çok otların kesilmesi, temizlenmesi zaman alacak. Bunlar temizlenmezse araçların egzozundan çıkan sıcak hava nedeniyle yangın çıkabilir.”

“Bu peyzaj düzenlemeleri yapılırsa ertesi gün pisti kullanmaya başlayabiliriz. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yeni kiracının bu konuda anlaşması gerekiyor, eğer gerekenler yapılırsa bu yaz içinde yarışları yapmaya başlayabileceğimizi düşünüyorum.”

Yeni kiracının Türk temsilcisiyle F1 arasında gerçekleşen görüşme hakkındaki detaylar ve Formula 1’in Türkiye’ye gelme durumu sorulduğunda,

"FIA Başkanı Mohamed Ben Sulayem ile cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen görüşmede; gerekli şartların sağlanması halinde Türkiye’nin takvime dahil olması için destek sözü verildi. FIA Başkanı bizzat bu sözü verdi.”

Mohammed Ben Sulayem, President, FIA Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Bildiğimiz kadarıyla mevcut yükleniciyle F1 arasındaki görüşmeler olumlu gidiyor. Finansal paketin hazırlanması lazım eğer bunlar da yüklenici tarafından yerine getirilirse gerçekleşme ihtimali yüksek. Zaten 2026’da Formula 1 koşulu şartnamede de yer alıyor.”

Seri olarak Türkiye’ye başka hangi yarışların gelebileceği sorulduğunda,

“Bence Türkiye’ye mutlaka 24 saatlik yarışların gelmesi gerekiyor. İstanbul büyük bir kültürel mirasa sahip bir şehir.”

“Bizim dayanıklılık yarışlarını, 24 saatlik yarışlardan sadece biri bile burda yapılacak olsa bunları veya sporcumuz Ayhancan Güven’in yarıştığı DTM’i buraya getirmemiz gerekiyor.”

“Bu yarışlar için gelenler normal turistlerden daha çok para harcıyor, bunları İstanbul’a kazandırmamız lazım.”

“İstanbul Park, İstanbul’un yurtdışına açılan çok önemli bir kapısı. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor.” diye yanıtladı TOSFED Başkanı.

İstanbul Park’ta yıllardır yapılması planlanan go-kart pistinin yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi Üçlertoprağı:

Şartnamede var, bizim çok başarılı gençlerimiz var onların burada çalışabilmeleri gerek. Dolayısıyla karting pisti yapılacak. Hatta yapıldıktan sonra Dünya Karting Şampiyonasını da Türkiye’ye getirebiliriz.

Son olarak Dünya Ralli Şampiyonasının Türkiye’ye gelip gelmeyeceği sorulduğunda, Üçlertoprağı bunun için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.