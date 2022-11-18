Formula 1, 2023'te DRS kuralında değişikliğe gidiyor!

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Geçişlerin artmasına katkı sağlayan bu sistem, 2011 yılında spora getirildi ve o zamandan bu yana sürücüler, start ya da güvenlik aracından sonraki ikinci turun ardından bu sistemi kullanabiliyordu. Kısacası sürücüler, yarış ne zaman başlasa ya da tekrar başlasa ilk iki turda DRS açamıyordu.

Bu, zaman zaman sürücülerin kısa sürede farkı bir saniyenin üzerine çıkarıp, DRS mesafesinden kurtulmasına, dolayısıyla da mücadelenin azalmasına yol açabiliyordu.

Eğer yarış başladıktan hemen sonra DRS sisteminin kullanımına izin verilseydi, bunun kazalara hatta kaosa yol açacağı düşünülüyor.

İki noktayı da göz önünde bulunduran FIA, bir ortaya yol buldu ve artık üçüncü turda değil, ikinci turda DRS kullanımına izin verme kararı aldı.

Formula 1 böylelikle, bunun yarışları daha iyi hale getirip getirmeyeceğini görmek istiyor.

F1 Komisyonu'nun Cuma günü Abu Dabi'de gerçekleştirdiği toplantının ardından, bu fikrin gelecek yılki sprint yarışlarında denenmesine karar verildi.

2023 yılında yapılacak altı sprint yarışında, DRS starttan veya güvenlik aracından bir tur sonra etkinleştirilebilecek.

Bir saniyelik DRS mesafesi veya diğer noktalarda herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Eğer testler, yeni kuralların herhangi bir soruna yol açmadan gösteriyi artırdığını kanıtlıyorsa, 2024'ten itibaren artık bu sistem kullanılacak.

F1 uzun zamandır DRS'den kurtulmayı amaçlıyordu ancak bu sistem, yarışları heyecanlı hale getirmek adına hâlâ büyük önem taşıyor.

Ayrıca, önümüzdeki yıl sprint yarışlarında, takımların karşı karşıya kalabileceği olası kazalara yönelik yapılan ödemelerde de değişikliğe gidildi.

Artık ödemeler, takımların onarımlar için geri bildirimlerde bulunmasıyla değil, sabit şekilde yapılacak. Yani artık her bir etkinlikte takım başına sabit bir miktar ödenecek.

Bu, her bir sprint yarışı için takımların mevcut 150.000 dolarlık ödemenin aksine 300.000 dolar ödenek alacağı anlamına geliyor. Küçük ve maddi hasarların telafisine yönelik diğer tüm ödemeler yönetmelikten çıkarılacak.

F1 Komisyonu aynı zamanda sprint hafta sonları için mevcut kapalı park kurallarında değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Şu anda ayarlar, cuma günkü sıralama turlarının ardından donduruluyor fakat gelecek yıl kurallarda daha basit hale getirilecek.