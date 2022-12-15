Formula 1, 2023 yarışlarının başlangıç saatlerini açıkladı

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Formula 1 şimdilik 2023 takvimini 23 yarışa indirmiş durumda ancak 2 Nisan'daki Avustralya ile 30 Nisan'daki Azerbaycan GP arasına fazladan bir yarış eklenme olasılığı devam ediyor.

Yeni sezon 5 Mart'ta Bahreyn'de yerel saatle 18:00'de başlayacak. Bu yarıştan iki hafta sonra, bir başka gece yarışı olan ve 20:00'de gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP yapılacak. Her iki ülke de de bugün itibariyle Türkiye ile aynı saat diliminde bulunuyor ancak kış/yaz saati nedeniyle 1 saat oynama olabilir.

Yarış saatlerindeki en dikkat çekici nokta, Las Vegas yarışının başlangıç saati gibi görünüyor.

F1 bu yarış için cuma antrenmanlarını perşembeye çekerken, sıralama turları cuma günü ve yarış pazar günü yapılacak. Yarış yerel saatle 22:00'de gerçekleşecek, ki bu da TSi ise 09:00 civarına denk geliyor.

Vegas'taki tüm hafta sonu yerel saatle geç saatlere kadar sürecek ve Perşembe günkü bir saatlik antrenman seansları akşam yerel saatle 18:30 ve 22:00 yapılacak.

Cuma günkü son antrenman seansı yerel saatle 18:30'da, sıralama turları ise aynı akşam saat 22:00'de gerçekleştirilecek.

O hafta sonu güneşin 16.30'da batacak olması, tüm seansların karanlıkta yapılacağı anlamına geliyor.

Las Vegas track map Photo by: Liberty Media

F1'in Avrupa yarışlarının tümü yerel saatle 15:00'te (Yaz/kış saatiyle TSi 16:00) başlayacak. Sezonun en erken yarış başlangıçları ise 14:00 için planlanan Kanada, Japonya, Austin, Meksika ve Brezilya olacak.

2023 için planlanan altı sprint yarışı farklı saatlerde yapılacak.

Bu yarışlar yerel saatlerle Azerbaycan (17.30), Avusturya (16.30), Belçika (16.30), Katar (17.30), Amerika Birleşik Devletleri (17:00) ve Brezilya'da (15:30) gerçekleşecek.

FIA'nın tüm medya faaliyetlerini Cuma sabahı yapma planından vazgeçmesinin ardından, cuma günkü ilk antrenman seansları yarım saat öne çekildi.