Formula 1, 2023 takviminde aynı bölgedeki yarışları gruplandırmayı planlıyor!

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Yeni strateji, F1'in patronu Stefano Domenicali'nin cumartesi günü Barselona'da takım patronlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda açıklandı.

2019 yılında Liberty, 2030 yılına kadar sporu karbon nötr hale getirmeyi planladığını açıklamıştı ve takvimi daha sürdürülebilir hale getirmek de bu planının çok önemli bir parçası olarak görülüyor.

Aynı zamanda yenilenen ve daha verimli olan bu programla hem F1 organizasyonunu hem de takımları etkileyen taşıma maliyetlerindeki dramatik artışın da önüne geçilmiş olunacak.

Formula 1 geçmişte takvimi bölgelere göre gruplama fikrinden bahsetmişti ve şimdi planı gerçekleştirme kararı aldılar. Fakat yarış organizatörlerini olası bir değişikliğe ikna etmeleri gerekiyor.

Bazı yarışlar şu anda zaten bölgelere göre gruplanmış durumdalar fakat takvimde tuhaf şekilde yerleştirilen denizaşırı yarışlar var.

Örneğin F1 bu sezon, sadece Miami'deki tek bir yarış için Kuzey Amerika'ya gitmişti. Bakü ve Montreal de arka araya yapılacak yarışlar fakat Coğrafi olarak birbirlerinden çok uzaklar.

Domenicali nelerin değişebileceğine dair görüşmelerde çok detaya girmese de Bakü'nün Şanghay ve Suzuki ile aynı gruba dahil olması planlanıyor.

F1'in karşı karşıya olduğu zorluklardan birisi, Çin'deki COVID-19 durumunun belirsiz olması.

Muhtemelen değişikliklerden birisi Miami ile Montreal'i arka arkaya yapmak olabilir. Bu da birinin ya da diğerinin bir ay hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak Monako'nun Mayıs ayındaki geleneksel yeri F1'in esnekliğini azaltıyor.

Orta Doğu'daki yarışlar ise yılın başında ve sonunda olmak üzere iki ayrı gruba ayrılacak gibi görünüyor. Başlangıçta Bahreyn ve Suudi Arabistan, sezon sonunda Katar ve Abu Dhabi eşleştirilecek.