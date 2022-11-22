Formula 1, 2023 Çin GP'yi iptal etmeye hazırlanıyor

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Çin Grand Prix'si 2004 yılından bu yana her yıl Formula 1 takviminde yer alıyor fakat yarışın düzenlendiği son yıl 2019'du.

Formula 1 sırasıyla 2020, 2021 ve 2022 yıllarında Çin GP'ye takvimde yer verdi ancak yarış sonrasında COVID-19 nedeniyle iptal edildi.

Orijinal 2023 takviminde de Şanghay Uluslararası Pisti yer verilmişti ancak BBC Sport yarışın büyük olasılıkla takvimden çıkarılacağını yazdı. Bunun nedeni Çin'in sıfır COVID-19 politikası izliyor olması.

Katı önlemler, Çin'de korona enfeksiyonu geçiren kişilerin önce beş gün izolasyon merkezinde kalması, ardından da evde üç gün kendisini izole etmesini zorunlu kılıyor.

F1 padokuna herhangi bir istisna tanınmaması, durumu F1 için zor bir hale getiriyor.

Çin GP'sinin gerçekten iptal edilmesi halinde takvim 24 yarış yerine 23 yarıştan oluşacak ve bu da her halükarda F1 için yeni bir rekor anlamına gelecek.

Eğer Çin takvimden çıkarılırsa F1, büyük olasılıkla Azerbaycan GP'sini bir hafta öne çekmeye çalışacak. Aksi takdirde 2 Nisan'daki Avustralya yarışıyla, 30 Nisan'daki Bakü yarışı arasında dört haftalık bir boşluk olacak.

Formula 1 bundan ötürü Azerbaycan'ın bir hafta öne çekilerek 23 Nisan'a alınmasını umuyor. Ancak bu planın yarış organizatörleri tarafından hoş karşılanmadığı söyleniyor.