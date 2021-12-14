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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Formula 1, 2022'de Masi ile takım yöneticileri arasındaki iletişimi kısıtlayacak

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1 CEO'su Ross Brawn, Mercedes ve Red Bull Racing'in Abu Dhabi Grand Prix'sinde yaşananların ardından takım yöneticileri ile Yarış Direktörü Michael Masi arasındaki iletişimin kısıtlanacağını doğruladı.

Formula 1, 2022'de Masi ile takım yöneticileri arasındaki iletişimi kısıtlayacak

Formula 1 yarış direktörü ve hakemler, 2021 sezonunun son yarışlarında düzenli olarak tartışma konusuydu ve sürekli olarak baskı altında kaldılar.

Şampiyonluk için savaşan Mercedes ve Red Bull'dan her ikisi de, sürekli olarak alınan kararları eleştirdiler. Örneğin Suudi Arabistan'da Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında yaşananlar, büyük tartışma konusu oldu.

Abu Dhabi'deki final yarışında da hakemler ve yarış direktörü Michael Masi'nin kararları bir kez daha tepki çekti ve önemli eleştiriler aldılar. Bu sefer eleştiriler, esas olarak güvenlik aracı nedeniyle yaşandı.

Birkaç sürücü, yaşananların "karmaşık" ve "anlamsız" olduğunu söyleyerek mevcut durumu eleştirdi ancak özellikle Mercedes çok öfkeliydi. Takım patronu Toto Wolff, son bölümde alınan kararları eleştirerek Masi'ye sert çıktı.

Bu durum, bu yıl birden fazla kez yaşandı ve Masi, sık sık takım telsizi yoluyla belirli kararlar almaya zorlandı. Wolff, bir noktada yarışta güvenlik aracı istemezken, Horner bir tura ihtiyaçları olduğunu söyleyerek yarışın başlatılmasını talep etti.

Bu durum tepki çekmiş durumda ve Sportif Direktör Ross Brawn, yaşananlardan pek de memnun değil.

Brawn, Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte, "Takım patronlarının yarış içerisinde Michael'ı bu kadar baskı altına alması kabul edilemez."

"Toto Wolff güvenlik aracının girmemesini talep edemez ve Christian Horner da araçların turlarını geri almasını isteyemez."

"Buna karar vermek yarış direktörünün takdiridir. Bu yüzden önümüzdeki yıl için bu tür temasları sınırlayacağız.” dedi.

Brawn, Mercedes ve Red Bull'un hareketlerini "bir futbol maçı içerisinde hakemle pazarlık yapan teknik direktörlere" benzetiyor.

Bunu görmek istemediklerini söyleyen Brawn, protestolarla ilgili de, "Ne yazık ki bu protestolar, finaldeki heyecanın bir kısmını götürüyor.” dedi.

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