Formula 1, 2022 yarış saatlerini açıkladı!

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20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak olan 2022 Formula 1 sezonunda, sekiz ayda toplam 23 yarış yapılacak ve sezon, 20 Kasım'da Abu Dhabi'de sona erecek.

Formula 1, daha kompakt bir yarış hafta sonu formatına geçme çalışmaları kapsamında, perşembe günkü geleneksel basın gününü kaldıracak. Bundan ötürü de sürücülerle yapılan basın etkinliği artık cuma sabah gerçekleştirilecek. Bu da ilk antrenman seansının günün daha ileri bir noktasında yapılacağı anlamına geliyor.

Bundan ötürü genel olarak yerel saatle 11:30'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansı, 13 veya 14:00'e alınacak. Kısacası ilk antrenman seansları yaklaşık 2 saat daha geç başlayacak.

İkinci antrenman seansları ise yerel saatle 17:00 civarında başlayacak. Bu, önceki yıllarda 15:00 civarında oluyordu. Yani ikinci antrenman da iki saat sonra yapılmış olacak.

Türkiye saati olarak bakıldığında, Bahreyn'deki ilk yarış TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Avrupa yarışlarına bakıldığında ise yarışlar ortalama olarak 16:00'da başlayacak.

Bu yıl Avustralya ve Japonya yarışları, TSi 08:00'de gerçekleştirilecek. En geç başlayacak yarışlar ise 22:00'de gerçekleştirilecek olan Amerika ve Meksika GP olacak.

Şimdilik sprint yarışları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

*Yaz/kış saati uygulaması nedeniyle saatlerde oynama olabilir. Kesin saatler için hafta sonu öncesinde yayınlanan programı takip etmenizi öneririz.

2022 F1 yarış saatleri:

Tarih Yarış Sıralama turları Yarış Yerel TSi Yerel TSi 20 Mart Bahreyn 18:00 18:00 18:00 18:00 27 Mart Suudi Arabistan 20:00 20:00 20:00 20:00 10 Nisan Avustralya 16:00 09:00 15:00 08:00 24 Nisan E. Romagna 16:00 17:00 15:00 16:00 8 Mayıs Miami 16:00 23:00 15:30 22:30 22 Mayıs İspanya 16:00 17:00 15:00 16:00 29 Mayıs Monako 16:00 17:00 15:00 16:00 12 Haziran Azerbaycan 18:00 17:00 15:00 14:00 19 Haziran Kanada 16:00 23:00 14:00 21:00 3 Temmuz Britanya 15:00 17:00 15:00 17:00 10 Temmuz Avusturya 16:00 17:00 15:00 16:00 24 Temmuz Fransa 16:00 17:00 15:00 16:00 31 Temmuz Macaristan 16:00 17:00 15:00 16:00 28 Ağustos Belçika 16:00 17:00 15:00 16:00 4 Eylül Hollanda 16:00 17:00 15:00 16:00 11 Eylül İtalya 16:00 17:00 15:00 16:00 25 Eylül Rusya 16:00 16:00 14:00 14:00 2 Ekim Singapur 21:00 16:00 20:00 15:00 9 Ekim Japonya 16:00 10:00 14:00 08:00 23 Ekim Amerika 17:00 01:00 14:00 22:00 30 Ekim Meksika 15:00 23:00 14:00 22:00 13 Kasım Brezilya 16:00 22:00 15:00 21:00 20 Kasım Abu Dhabi 18:00 17:00 17:00 16:00