Formula 1, 2022 sezonu öncesi büyük bir lansman töreni yapabilir

Normalde kış testlerinden önceki haftalarda takımlar, özel lansman etkinlikleri gerçekleştirerek yeni araçlarını tanıtıyorlar. Bazı takımlar, lansman yerine stüdyo fotoğrafı yayınlayarak araçlarıyla ilgili ayrıntıların görülmesini engelliyorlar. Fakat RacingNews365'in haberine göre Formula 1, gelecek yıl bu durumu değiştirmeyi düşünüyor. İddiaya göre Formula 1, tüm takımların araçlarını tanıttığı tek bir lansman töreni istiyor. Bu tören, tıpkı F1'in yakın zamanda 2022 gösteri aracını tanıttığına benzer bir tören olacak. Şimdilik bu talebe takımların ne yanıt verdiği bilinmiyor ancak geçmişte gündeme geldiğinde, bazı takımlar buna benzer bir fikri kabul etmemişti. Gelecek yıl, Formula 1 sezon öncesi testlerinin sayısının artırılması planlanıyor. Ancak RacingNews365, üç günlük basına ve taraftarlara kapalı özel bir shakedown testinin yapılabileceğini öğrendi. Bu test sayesinde, yeni araçlarla ilgili olası sorunların üç günlük bu özel shakedown testinde ortaya çıkması hedefleniyor. Bu testler, taraftarlara kapalı olacak ve basın da içeri alınmayacak.

Bu shakedown testinin yerinin Barselona olacağı söyleniyor. Bu ekipler için olumlu olacak çünkü olası bir sorunda fabrikaya yakın olacaklar.

Ardından iki ayrı test yapılacak gibi görünüyor. Bu iki test için Bahreyn planlanıyor ve ardından sezon başlayabilir.

Habere göre Shakedown testi 23-25 Şubat'ta yapılabilir. Sonrasında ise iki sezon öncesi testi yapılabilir. Bu testler için Bahreyn düşünülüyor. Buna göre, mart ayının ilk iki haftasında iki ayrı sezon öncesi testi yapılabilir.

Son testle yarış arasında iki hafta olması gerektiği için sezon, 25-27 Mart'ta başlayabilir.

Birkaç takımın bu plana karşı olduğu iddia edilirken, planın gerçekten uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor.