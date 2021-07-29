Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak” Sonraki / Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Formula 1, 2022 sezonu öncesi büyük bir lansman töreni yapabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

RacingNews365'e göre Formula 1, gelecek yıl yeni araçlar için özel bir lansman etkinliği düzenlemeyi planlıyor.

Formula 1, 2022 sezonu öncesi büyük bir lansman töreni yapabilir

Normalde kış testlerinden önceki haftalarda takımlar, özel lansman etkinlikleri gerçekleştirerek yeni araçlarını tanıtıyorlar.

Bazı takımlar, lansman yerine stüdyo fotoğrafı yayınlayarak araçlarıyla ilgili ayrıntıların görülmesini engelliyorlar.

Fakat RacingNews365'in haberine göre Formula 1, gelecek yıl bu durumu değiştirmeyi düşünüyor. İddiaya göre Formula 1, tüm takımların araçlarını tanıttığı tek bir lansman töreni istiyor. Bu tören, tıpkı F1'in yakın zamanda 2022 gösteri aracını tanıttığına benzer bir tören olacak.

Şimdilik bu talebe takımların ne yanıt verdiği bilinmiyor ancak geçmişte gündeme geldiğinde, bazı takımlar buna benzer bir fikri kabul etmemişti.

Gelecek yıl, Formula 1 sezon öncesi testlerinin sayısının artırılması planlanıyor.  Ancak RacingNews365, üç günlük basına ve taraftarlara kapalı özel bir shakedown testinin yapılabileceğini öğrendi.

Bu test sayesinde, yeni araçlarla ilgili olası sorunların üç günlük bu özel shakedown testinde ortaya çıkması hedefleniyor. Bu testler, taraftarlara kapalı olacak ve basın da içeri alınmayacak.

Bu shakedown testinin yerinin Barselona olacağı söyleniyor. Bu ekipler için olumlu olacak çünkü olası bir sorunda fabrikaya yakın olacaklar.

Ardından iki ayrı test yapılacak gibi görünüyor. Bu iki test için Bahreyn planlanıyor ve ardından sezon başlayabilir.

Habere göre Shakedown testi 23-25 Şubat'ta yapılabilir. Sonrasında ise iki sezon öncesi testi yapılabilir. Bu testler için Bahreyn düşünülüyor. Buna göre, mart ayının ilk iki haftasında iki ayrı sezon öncesi testi yapılabilir.

Son testle yarış arasında iki hafta olması gerektiği için sezon, 25-27 Mart'ta başlayabilir.

Birkaç takımın bu plana karşı olduğu iddia edilirken, planın gerçekten uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor.

 

paylaşım
yorumlar
Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak”

Önceki haber

Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak”

Sonraki haber

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

53 dk
2
Formula 1

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?

15 s
3
Formula 1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

18 dk
4
Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

17 s
5
Formula 1

Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP kazasında hasar görmedi!

16 s
Son Haberler
McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor
F1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

18dk
Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
F1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

53dk
Formula 1, 2022 sezonu öncesi büyük bir lansman töreni yapabilir
F1

Formula 1, 2022 sezonu öncesi büyük bir lansman töreni yapabilir

1 s
Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak”
F1

Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak”

1 s
Wolff: "Macaristan, rakiplerimize daha fazla uyacak ama elimizden geleni yapacağız"
F1

Wolff: "Macaristan, rakiplerimize daha fazla uyacak ama elimizden geleni yapacağız"

12 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Wolff: "Macaristan, rakiplerimize daha fazla uyacak ama elimizden geleni yapacağız"
Formula 1

Wolff: "Macaristan, rakiplerimize daha fazla uyacak ama elimizden geleni yapacağız"

Perez: "Yaz tatiline iyi bir performansla girmek istiyoruz" Britanya GP
Formula 1

Perez: "Yaz tatiline iyi bir performansla girmek istiyoruz"

Raikkonen: "Umarım Macaristan'da iyi bir sonuç alabiliriz" Macaristan GP
Formula 1

Raikkonen: "Umarım Macaristan'da iyi bir sonuç alabiliriz"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'de, itirazın ardından hiç cezalarda artış oldu mu?

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP kazasında hasar görmedi!
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in güç ünitesi, Britanya GP kazasında hasar görmedi!

Brown, F1'in eski motorlara dönebileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Brown, F1'in eski motorlara dönebileceğini düşünüyor

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"
Formula 1 Formula 1

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"

Son Haberler

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, yeni pit stop kurallarının ertelenmesini destekliyor

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in FIA'ya gönderdiği dokümanlar ''resmi'' değilmiş

Formula 1, 2022 sezonu öncesi büyük bir lansman töreni yapabilir
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2022 sezonu öncesi büyük bir lansman töreni yapabilir

Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak”
Formula 1 Formula 1

Brundle: “Britanya GP’deki kaza, yıllar boyunca konuşulacak”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.