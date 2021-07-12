Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü Silverstone'dan önce yayınlayacak

Geçtiğimiz haftalarda, yeni araçlara dair ilk gerçek görüntüler sızmıştı ve yeni araçların Britanya GP öncesi tanıtılabileceği söyleniyordu. Formula 1, bugünkü açıklamayla beraber bu iddiaları doğrulamış oldu.

Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre F1, bu hafta sonu yapılacak tarihi yarış öncesinde perşembe günü özel bir lansman etkinliği düzenleyecek. Bu lansman etkinliğinde, 2022 F1 araçlarının ilk gerçek görüntüsü resmi olarak yayınlanacak.

2022'de kurallar büyük ölçüde değişiyor ve araçlar, mevcut tasarımlara kıyasla çok daha farklı bir görüntüye sahip olacak. Böylece sürücülerin birbirleriyle daha iyi rekabet edebilmesi hedefleniyor.

Bu lansman etkinliğinde sadece yeni aracın görüntüleri yayınlanmayacak, aynı zamanda yeni araçla ilgili önemli bilgiler de paylaşılacak. Bu kapsamda etkinliğe önemli uzmanlar katılacak.

Bu etkinlik perşembe günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek ve F1.com, F1'in hem YouTube hem de Facebook hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.