Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

paylaşım
yorumlar
Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
Ekleyen:
, Editör

Formule1.nl'nin haberine göre Monako, Bakü ve Kanada yarışlarının da iptal edilme ihtimali var.

Küresel koronavirüs pandemisinin etkisi şiddetli şekilde devam ediyor ve bugün itibariyle dünya çapında COVID-19'a yakalananların sayısı 93,8 milyonu bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Formula 1, 2021 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya GP'yi Kasım ayına ertelerken Çin Grand Prix'sini de süresiz olarak ertelemişti.

Ancak takvimdeki tek değişiklik, bu iki yarışın ertelenmesi olmayacak gibi görünüyor. Şu anda virüs mutasyona uğruyor ve bu da yeni dalgalara sebep oluyor.

Formule1.nl'nin haberine göre Monako (23 Mayıs), Azerbaycan (6 Haziran) ve Kanada (13 Haziran) Grand Prix'sinin de geçen yıl olduğu gibi takvimden çıkarılacak. İddiaya göre konuyla ilgili resmi açıklama önümüzdeki ay yapılacak.

Monte Carlo ve Bakü yarışlarına ev sahipliği yapan pistlerin yapımı aylar öncesinde başlıyor. Ancak organizatörler mevcut belirsizlik döneminde risk almak istemiyorlar ve yarışın yapılıp yapılmayacağı konusundaki kararın yakın zamanda alınması gerekiyor.

Kanada ise bir süredir sınırlarını yabancılara kapatmış durumda ve çok katı bir koronavirüs politikası seyrediyor. Ayrıca Gilles Villeneuve pistinde de tıpkı Monte Carlo ve Bakü'de olduğu gibi tribün, padok ve misafirhanelerin yapımına erkenden başlanması gerekiyor. Geçen yıl Montreal'deki yarış Nisan ayı başında iptal edilmişti.

Liberty, Vietnam'ın yerine Imola'yı geçirirken, Çin'in yerine de Portimao'yu geçirecek.

Monako, Azerbaycan ve Kanada GP iptal edilirse, alternatifler Türkiye (İstanbul Park), İtalya (Mugello) ve Almanya (Nürburgring) olacak.

 
Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

Önceki haber

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

Sonraki haber

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ilk kez Ferrari simülatörüne geçti

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 yılında minimum araç ağırlığı 752 kg olacak

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Artık yarış pilotu olmak istemiyorum"

Son Haberler

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı
F1 Formula 1 / Son dakika

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

48 dk
2
Formula 1

Bottas: "Hamilton'a Rosberg'in yaptığı gibi akıl oyunları oynamayacağım"

22s
3
Formula 1

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

1s
4
Formula 1

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

2s
5
Formula 1

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor

2s

Son Haberler

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor
F1

Button, Schumacher'in performansını görmek için sabırsızlanıyor

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"
F1

Verstappen: "V6 motorlar gelmeseydi, Red Bull da Mercedes kadar baskın olurdu"

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir
F1

Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı
F1

Barcelona, 10. virajı değiştirme çalışmalarına başladı

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor
F1

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.