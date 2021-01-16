Formula 1, 2021'de üç yarışı iptal edebilir

Küresel koronavirüs pandemisinin etkisi şiddetli şekilde devam ediyor ve bugün itibariyle dünya çapında COVID-19'a yakalananların sayısı 93,8 milyonu bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Formula 1, 2021 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya GP'yi Kasım ayına ertelerken Çin Grand Prix'sini de süresiz olarak ertelemişti.

Ancak takvimdeki tek değişiklik, bu iki yarışın ertelenmesi olmayacak gibi görünüyor. Şu anda virüs mutasyona uğruyor ve bu da yeni dalgalara sebep oluyor.

Formule1.nl'nin haberine göre Monako (23 Mayıs), Azerbaycan (6 Haziran) ve Kanada (13 Haziran) Grand Prix'sinin de geçen yıl olduğu gibi takvimden çıkarılacak. İddiaya göre konuyla ilgili resmi açıklama önümüzdeki ay yapılacak.

Monte Carlo ve Bakü yarışlarına ev sahipliği yapan pistlerin yapımı aylar öncesinde başlıyor. Ancak organizatörler mevcut belirsizlik döneminde risk almak istemiyorlar ve yarışın yapılıp yapılmayacağı konusundaki kararın yakın zamanda alınması gerekiyor.

Kanada ise bir süredir sınırlarını yabancılara kapatmış durumda ve çok katı bir koronavirüs politikası seyrediyor. Ayrıca Gilles Villeneuve pistinde de tıpkı Monte Carlo ve Bakü'de olduğu gibi tribün, padok ve misafirhanelerin yapımına erkenden başlanması gerekiyor. Geçen yıl Montreal'deki yarış Nisan ayı başında iptal edilmişti.

Liberty, Vietnam'ın yerine Imola'yı geçirirken, Çin'in yerine de Portimao'yu geçirecek.

Monako, Azerbaycan ve Kanada GP iptal edilirse, alternatifler Türkiye (İstanbul Park), İtalya (Mugello) ve Almanya (Nürburgring) olacak.