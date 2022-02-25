Formula 1, 2021'de gelirini ikiye katladı

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COVID-19 pandemisi sebebiyle 2020 sezonunda Formula 1 bir hayli yara aldı. 14 Mart'ta başlaması planlanan sezon, ancak 5 Temmuz'da başlayabildi ve yarış sayısı 17'ye düştü. Yarışların neredeyse tamamı seyircisiz düzenlendi.

Bunun gelirlere etkisi büyük oldu. 2019'da 2022 milyon dolar olan gelirler 2020'de 1145 milyon dolara geriledi.

Ancak 2021'de Formula 1'in COVID-19'a rağmen planladığı gibi 22 yarış düzenlemesi ve seyircilerin de -çoğunlukla- geri dönüşü gelirlere de olumlu yansıdı. Formula 1'in 2021'de elde ettiği gelir 2136 milyon dolara yükseldi.F1'in geliri, 2020'de ilk kez düzenlenmesi beklenen Vietnam GP'si sözleşmesinin iptali için tek seferlik bir ödemeyle de arttı.

Daha yüksek gelirlerin bir sonucu olarak, 2020'de 386 milyon dolarlık işletme geliri zararı, 2021'de 10 F1 takımına ödeme yapıldıktan sonra 92 milyon dolarlık kara dönüştü.

Takımlara yapılan ödemelerde de net bir artış söz konusu. 2019'da 1012 milyon dolar, 2020'de 711 dolar ödeme yapılmasının ardından 2021'de bu rakam yine 1068 milyon dolara yükseldi.

Fans of Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Liberty Media'ya göre bu artıştaki temel sebep seyircilerin geri dönmesi.

"Seyircilerin dönüşü için her yarış hükümet yetkilileriyle görüşmeler sürdürdük, yıl ilerledikçe hükümetlerin kısıtlamaları yavaş yavaş gevşetmesi sonrası seyirci sayısı artış trendine girdi ve önemli ölçüde bir yükseliş gerçekleşti."

"Yarış tanıtımı gelirleri de 2021'de yarış sayısının artmasıyla birlikte artış gösterdi. Avrupa dışında gerçekleştirilen yarışların ve bu yarışlara ciddi seyirci katılımının etkisi de oldu. Bir önceki sene yaşanan taraftar katılımıyla ilgili sınırlamalar, düzenlenen yarışların sözleşme şartlarında bir kerelik değişikliklere yol açtı.”

Liberty Media'nın Vietnam GP'sini ismen anmaması da dikkat çekti: "Yarış tanıtımı gelirleri aynı zamanda 2020'de başlaması planlanan bir yarışın iptaliyle ilgili olarak ilk çeyrekte imzalana tek seferlik bir anlaşmadan da avantaj kazandı."

Liberty ayrıca yarış sayısının artması sonucu medya ve sponsorluk gelirlerinin de arttığını da vurguladı.

"Medya hakları gelirleri, yeni ve yenilenen yayın sözleşmelerindeki iyileştirilmiş koşullar, diğer sözleşmeye bağlı oran artışları, F1 TV abonelik gelirindeki güçlü büyüme ve önceki yıldaki tek seferlik değişikliklerin etkisi nedeniyle artan yayın ücretlerinden dolayı yıl boyunca artış gösterdi.

"Sponsorluk gelirleri ise, yeni sponsorlardan elde edilen gelir ve yarış sayısının artmasının yanı sıra önceki yıl sponsorluk gelirinde pandemi ile ilgili indirimler nedeniyle arttı."