Formula 1, 2021'de Amerika'da 2. yarış için zorluyor

Formula 1'in sahibi Liberty Media, kontrolü devraldığından beri F1'i Amerika'da büyütmeyi planlıyor. Bu kapsamda Miami'de yarış düzenlenmesi için görüşmeler ilerlemişti.

Formula 1'in eski CEO'su Chase Carey geçen senelerde yürütülen görüşmelerin başında yer almış ancak bir sonuç alamamıştı. Carey'nin yerini alan Domenicali de Amerika'da daha fazlasını yapmak istediklerini söyledi.

Motorsport.com'un da içerisinde yer aldığı seçilmiş medya organlarına konuşan Domenicali, Amerika'da Austin yarışının yanında yeni bir yarışı nasıl yapabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Domenicali, "Görüşmeler açısından Miami en ilerlemiş seviyede olanı ancak Amerika ülkesinde başka yerler de var. Ancak onlar, 'Evet, onlar şunlar' diyebileceğim seviyede değiller. Sadece bir şeyler olacağını tahmin edebilirim."

"Önümüzdeki birkaç ay içerisinde, o ülkedeki görüşmeler açısından neyin mümkün olduğu konusunda karar vereceğiz. Dönüşümlü ya da rotasyonlu iki yarış olacak. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Miami F1 pisti çizimi Fotoğraf: Hard Rock Stadium

Domenicali, F1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki profilini daha iyi bir seviyeye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Domenicali, "ABD'de Formula 1'e çok büyük ilgi olduğu konusunda sizi temin edebilirim. Hata açısından yapmamamız gereken şey, Birleşik Devletler'in her gün F1 haberleriyle beslenmiyor olması."

"Oraya bir haftalığına gidip, Austin'deki yarıştan bir hafta önce inanılmaz bir zorlama (haber akışı) olup ardından sessiz olunması yanlış olan şey."

"Planladığımız şey Amerika'da oldukça güçlü bir iletişim kurmak. Düzenli bir şekilde doğru kanallar üzerinden bilgi akışı sağlamamız gerekiyor."

"Yatırım açısından bunu başlatmak oldukça zaman alacak ancak dönütü devasa olacak. Dolayısıyla bu yıl ilerletmemiz gereken stratejik küresel iletişim kampanyamızın bir parçası bu olacak." dedi.