Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de Amerika'da 2. yarış için zorluyor

paylaşım
yorumlar
Formula 1, 2021'de Amerika'da 2. yarış için zorluyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Formula 1, 2021'de Amerika'da Austin yarışı dışında bir yarış daha düzenleyerek ülkede büyük bir atılım yapmayı planlıyor.

Formula 1'in sahibi Liberty Media, kontrolü devraldığından beri F1'i Amerika'da büyütmeyi planlıyor. Bu kapsamda Miami'de yarış düzenlenmesi için görüşmeler ilerlemişti.

Formula 1'in eski CEO'su Chase Carey geçen senelerde yürütülen görüşmelerin başında yer almış ancak bir sonuç alamamıştı. Carey'nin yerini alan Domenicali de Amerika'da daha fazlasını yapmak istediklerini söyledi.

Motorsport.com'un da içerisinde yer aldığı seçilmiş medya organlarına konuşan Domenicali, Amerika'da Austin yarışının yanında yeni bir yarışı nasıl yapabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Domenicali, "Görüşmeler açısından Miami en ilerlemiş seviyede olanı ancak Amerika ülkesinde başka yerler de var.  Ancak onlar, 'Evet, onlar şunlar' diyebileceğim seviyede değiller. Sadece bir şeyler olacağını tahmin edebilirim."

"Önümüzdeki birkaç ay içerisinde, o ülkedeki görüşmeler açısından neyin mümkün olduğu konusunda karar vereceğiz. Dönüşümlü ya da rotasyonlu iki yarış olacak. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Miami F1 pisti çizimi

Miami F1 pisti çizimi

Fotoğraf: Hard Rock Stadium

Domenicali, F1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki profilini daha iyi bir seviyeye getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Domenicali, "ABD'de Formula 1'e çok büyük ilgi olduğu konusunda sizi temin edebilirim. Hata açısından yapmamamız gereken şey, Birleşik Devletler'in her gün F1 haberleriyle beslenmiyor olması."

"Oraya bir haftalığına gidip, Austin'deki yarıştan bir hafta önce inanılmaz bir zorlama (haber akışı) olup ardından sessiz olunması yanlış olan şey."

"Planladığımız şey Amerika'da oldukça güçlü bir iletişim kurmak. Düzenli bir şekilde doğru kanallar üzerinden bilgi akışı sağlamamız gerekiyor."

"Yatırım açısından bunu başlatmak oldukça zaman alacak ancak dönütü devasa olacak. Dolayısıyla bu yıl ilerletmemiz gereken stratejik küresel iletişim kampanyamızın bir parçası bu olacak." dedi.

 
F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!

Önceki haber

F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ralf Schumacher: "Hamilton'ın kontrat meselesi utanç verici"

7s
2
Formula 1

F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!

1s
3
Formula 1

Hughes: "Aston Martin, gelecek sezon Mercedes'in hemen arkasında olabilir"

5s
4
Formula 1

Giovinazzi: "Ferrari 3. sezonum için 'açık' hedefler koydu"

4s
5
Formula 1

Stuck: "Schumacher 'kendini beğenmiş bir genç' gibi değil"

9s
Son Haberler
Formula 1, 2021'de Amerika'da 2. yarış için zorluyor
F1

Formula 1, 2021'de Amerika'da 2. yarış için zorluyor

1s
F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!
F1

F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!

1s
Giovinazzi: "Ferrari 3. sezonum için 'açık' hedefler koydu"
F1

Giovinazzi: "Ferrari 3. sezonum için 'açık' hedefler koydu"

4s
F1'in yeni aerodinami handikapı sistemi sporu nasıl değiştirebilir?
F1

F1'in yeni aerodinami handikapı sistemi sporu nasıl değiştirebilir?

5s
Hughes: "Aston Martin, gelecek sezon Mercedes'in hemen arkasında olabilir"
F1

Hughes: "Aston Martin, gelecek sezon Mercedes'in hemen arkasında olabilir"

5s
Son Videolar
Katalonya pisti 10. viraj yenilikleri 00:43
Formula 1
2s

Katalonya pisti 10. viraj yenilikleri

Lewis Hamilton neden hâlâ yeni anlaşmayı imzaladı? 13:32
Formula 1
3s

Lewis Hamilton neden hâlâ yeni anlaşmayı imzaladı?

How The First McLaren Mercedes F1 Car Led To Greatness - The MP4/10 06:56
Formula 1
9s

How The First McLaren Mercedes F1 Car Led To Greatness - The MP4/10

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!
Formula 1 / Son dakika

F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!

Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık
Formula 1 / Son dakika

Grosjean, IndyCar'a geçmesine rağmen F1 yedek pilotluğuna açık

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

Ralf Schumacher: "Hamilton'ın kontrat meselesi utanç verici"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Hamilton'ın kontrat meselesi utanç verici"

F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Eski Ferrari mühendisine göre Aston Martin projesi göründüğünden daha büyük olabilir

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Mercedes'le anlaşmaya varan Hamilton, takım arkadaşını veto edebilecek"

Giovinazzi: "Ferrari 3. sezonum için 'açık' hedefler koydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari 3. sezonum için 'açık' hedefler koydu"

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Değişen kurallarla yeni F1 dönemi, McLaren'ın lehine olacak"

Codemasters’ın hissedarları EA’nın devralma planını onayladı!
eSpor eSpor / Son dakika

Codemasters’ın hissedarları EA’nın devralma planını onayladı!

F1'in yeni aerodinami handikapı sistemi sporu nasıl değiştirebilir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

F1'in yeni aerodinami handikapı sistemi sporu nasıl değiştirebilir?

Son Haberler

Formula 1, 2021'de Amerika'da 2. yarış için zorluyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021'de Amerika'da 2. yarış için zorluyor

F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 ters grid planlarını rafa kaldırdı, Cumartesi yarışı planlıyor!

Giovinazzi: "Ferrari 3. sezonum için 'açık' hedefler koydu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari 3. sezonum için 'açık' hedefler koydu"

F1'in yeni aerodinami handikapı sistemi sporu nasıl değiştirebilir?
F1 Formula 1 / Analiz

F1'in yeni aerodinami handikapı sistemi sporu nasıl değiştirebilir?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.