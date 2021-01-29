Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

Formula 1'in sahibi Liberty Media, sporu satın almasının ardından yarışları saat başında başlatmıyor, 10 dakika geç başlatıyordu.

Motorsport.com'un daha önce de duyurduğu üzere bu uygulama 2021 sezonuyla birlikte rafa kalkıyor. Yani yarışlar artık saat başında başlayacak.

Mevcut zaman dilimine göre hesaplandığında, Avrupa'daki yarışların çoğu ülkemizde 16:00'da başlayacak. Azerbaycan yarışı ise 15:00'e denk geliyor.

Sezon Bahreyn GP ile başlayacak ve ilk yarış TSI 18:00'de gerçekleştirilecek. Singapur GP ülkemizde saat 15:00'e denk gelirken, Suudi Arabistan yarışı TSI 19:00'da yapılacak.

Kanada 21:00, Amerika ve Meksika 22:00, Brezilya GP ise 20:00'de gerçekleştirilecek.

Formula 1, ayrıca cuma antrenmanlarını yarım saat kadar kısalttığını doğruladı. Bu yüzden tüm antrenman seansları artık birer saat olacak.

*Yaz/kış saati uygulaması nedeniyle saatlerde oynama olabilir. Kesin saatler için hafta sonu öncesinde yayınlanan programı takip etmenizi öneririz.