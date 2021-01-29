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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!

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Formula 1, 2021 yarış saatlerini açıkladı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1, 2021 sezonu öncesinde yarış saatlerinde değişikliğe gitti. Yarışlar artık eskisi gibi saat başında başlayacak.

Formula 1'in sahibi Liberty Media, sporu satın almasının ardından yarışları saat başında başlatmıyor, 10 dakika geç başlatıyordu.

Motorsport.com'un daha önce de duyurduğu üzere bu uygulama 2021 sezonuyla birlikte rafa kalkıyor. Yani yarışlar artık saat başında başlayacak.

Mevcut zaman dilimine göre hesaplandığında, Avrupa'daki yarışların çoğu ülkemizde 16:00'da başlayacak. Azerbaycan yarışı ise 15:00'e denk geliyor.

Sezon Bahreyn GP ile başlayacak ve ilk yarış TSI 18:00'de gerçekleştirilecek. Singapur GP ülkemizde saat 15:00'e denk gelirken, Suudi Arabistan yarışı TSI 19:00'da yapılacak.

Kanada 21:00, Amerika ve Meksika 22:00, Brezilya GP ise 20:00'de gerçekleştirilecek.

Formula 1, ayrıca cuma antrenmanlarını yarım saat kadar kısalttığını doğruladı. Bu yüzden tüm antrenman seansları artık birer saat olacak.

*Yaz/kış saati uygulaması nedeniyle saatlerde oynama olabilir. Kesin saatler için hafta sonu öncesinde yayınlanan programı takip etmenizi öneririz.

Grand Prix Tarih Yerel saat TSI
Bahreyn 28 Mart 18:00 18:00
İtalya - Imola 18 Nisan 15:00 16:00
TBC 2 Mayıs Açıklanacak Açıklanacak
ispanya 9 Mayıs 15:00 16:00
Monako 23 Mayıs 15:00 16:00
Azerbaycan 6 Haziran 16:00 15:00
Kanada 13 Haziran 14:00 21:00
Fransa 27 Haziran 15:00 16:00
Avusturya 4 Temmuz 15:00 16:00
Büyük Britanya 18 Temmuz 15:00 17:00
Macaristan 1 Ağustos 15:00 16:00
Belçika 29 Ağustos 15:00 16:00
Hollanda 5 Eylül 15:00 16:00
İtalya - Monza 12 Eylül 15:00 16:00
Rusya 26 Eylül 15:00 15:00
Singapur 3 Ekim 20:00 15:00
Japonya 10 Ekim 14:00 08:00
Amerika Birleşik Devletleri 24 Ekim 14:00 22:00
Meksika 31 Ekim 13:00 22:00
Brezilya 7 Kasım 14:00 20:00
Avustralya 21 Kasım 17:00 09:00
Suudi Arabistan 5 Aralık 19:00 19:00
Abu Dhabi 12 Aralık 17:00 16:00
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Editör Jonathan Noble

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