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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 takvimini tamamlamaya yakın

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Formula 1, 2021 takvimini tamamlamaya yakın
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
10 Ağu 2020 19:15

Formula 1 CEO'su Chase Carey, 2021 F1 takviminin 2020 sezonuna göre daha normal bir takvim olacağını söyledi.

Normalde şimdiye kadar 2021 F1 takvimi taslağının yayınlanması gerekiyordu ancak Carey, henüz 2020 takvimi üzerinde çalışmaların devam ediyor olması nedeniyle gelecek sezon takvimini açıklayamadıklarını söyledi.

2020'de takvime son anda giren yarışlardan gelecek sezon için de anlaşmaya varan olmazsa, 2021'de takvimde yeni bir yarış olması beklenmiyor. Sene sonunda anlaşması biten Brezilya GP'nin de ne olacağı soru işaretlerinden birisi.

Wall Street'e konuşan Carey, "Şu an için odak noktası 2020 olduğu için, 2021 takvimini açıklamadık. Ancak 2021 takvimini netleştirmeye çok yakınız. Tamamlamamız gereken birkaç anlaşma var. Ticari açıdan anlaştık ancak bunu kağıda dökmemiz lazım."

"Virüsün bu konuya etkisi yok. Bu görüşmelere virüsten çok önce başlamıştık, bu açıdan olumsuz bir durum yok. Ancak bazı açılardan, bildiğimiz dünyaya geri dönmek ve yeniden canlandırmak önemli olacak. 2021 takvimiyle alakalı görüşmeler açısından olumsuz bir durum yok." dedi.

Carey, koronavirüs süreci devam etse dahi 2021 takviminin normal takvime çok benzer olmasını bekliyor.

Carey, "2021 sezonunun, bu sene başında hazırladığımız sezona büyük ölçüde benzemesini bekliyoruz. Ancak virüs sürücünün nasıl ilerleyeceği konusunda diğerlerinden daha iyi bir görüşe sahip değiliz."

"Birileri virüs başlayalı 5 ay olduğunu ve gelecek sene sezon Mart ayında başlarsa 7 ayımızın kaldığını fark etmeli. Önümüzde uzun bir dönem var ve bu süreçte aşı ve tedavi çalışmaları devam edecek ve muhtemelen gelişmeler olacak."

"22 ülkede yarıştığımız için, bu süreçte çok fazla sorunla uğraşmamız gerekiyor ancak yine de 2021'in planladığımız gibi olmasını yani 22 yarışlık takvim olmasını umuyoruz." dedi.

Carey, 2020 sezonunun Aralık ayı ortasında bitmesi planlandığı için gelecek sezonun normalden geç başlayabileceğini işaret etti.

Carey, "Takvimin başında daha fazla boşluk olabilir. Böylece takvimin ikinci yarısı daha yoğun geçer. Bu konuda daha esnek olabiliriz."

"Büyük bir değişiklikten ziyade bu tür düzenlemeler yapabiliriz. Açıkçası bu sene ilerledikçe, daha fazla şey öğreneceğiz. Ve her zaman, sezon ilerledikçe daha fazla düzenleme yapabiliriz." dedi.

Carey, bu sene Mugello'da gerçekleştirilecek yarışta seyircilerin dönmesini umduklarını ve gelecek seneki yarışların daha normal geçeceğini söyledi.

Carey, "Şu noktada, taraftarlı yarışlar planlıyoruz. Yarışların çoğu ile irtibat halindeyiz. Kimsenin bu konuda net bir görüşü yok. Önümüzde birçok spor örneği var."

"NBA ve NHL'de sezon devam ederse ne olacak? Avrupa'daki futbol ligleri sezon başladığında ne yapacaklar? Önümüzde bazı spor aktiviteleri olacağı için onları izleme açısından şanslı olacağız." dedi.

 
Carey: "F1, 2021'de normale dönmeye başlayacak"

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Editör Adam Cooper

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