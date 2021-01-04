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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2021 Avustralya GP'yi ertelemeye hazırlanıyor!

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Formula 1, 2021 Avustralya GP'yi ertelemeye hazırlanıyor!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com, 2021 Avustralya Grand Prix'sinin erteleneceğini öğrendi.

Formula 1, 2020 takvimini COVID-19 salgını nedeniyle önemli ölçüde değiştirmişti. Ancak 2021 takvimi adeta pandemi 'yokmuşçasına' yapıldı ve takvimde toplam 23 yarış yer aldı. Bu da F1 için bir rekordu.

Yeni sezonun ilk yarışı 21 Mart'taki Avustralya Grand Prix'si olacaktı. Geçen yıl Formula 1 takımları piste gitmelerine rağmen yarış Cuma antrenmanlarından kısa bir süre önce iptal edilmişti.

Ancak Avustralya, sıkı seyahat kısıtlamaları uyguluyor ve yeni COVID-19 türüyle ilgili korkular nedeniyle yarışın yapılıp yapılmayacağı konusundaki şüpheler artıyor.

Motorsport.com, bu kapsamda Avustralya Grand Prix'sinin 2021 sezonunun sonuna kadar erteleneceğini öğrendi. Bu da yıl içerisindeki yarışlarda olası bir değişikliğe neden olacak.

Sezonun 28 Mart'ta yapılması planlanan Bahreyn Grand Prix'siyle beraber başlaması planlanıyor. Yarış şu anda F1'e ev sahipliği yapmaya hazır.

Bir F1 sözcüsü, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada F1'in geçen yıl güvenlik konusunda kendisini kanıtladığını ve aksi düşünülmesine rağmen sezonun Mart ayında sorunsuz şekilde başlayacağını belirtti.

Melbourne'deki Albert Park pistinin inşası, genellikle Ocak ayının sonlarına doğru başlıyor ancak yarış için bilet satışları henüz başlamadı.

Motorsport.com, yarışın ertelenmesiyle ilgili açıklamanın bu ayın sonlarına doğru yapılacağını tahmin ediyor.

Avustralya, COVID-19'un yayılımını en aza indirmek amacıyla katı bir yaklaşım benimsedi ve Mart ayındaki F1 yarışının iptal edilmesinden kısa bir süre sonra sınırlarını kapattı.

Kurallara göre Avustralya'ya gelenler kendilerini 14 gün boyunca otel odalarında karantinada tutmak zorundalar. Bu da ciddi bir maliyet anlamına geliyor.

Şu anda Avustralya'da tahmin edilen 279 aktif vaka bulunuyor ve COVID-19'dan kaynaklanan ölüm sayısı 909 olarak açıklandı.

Formula 1, eğer Avustralya için yeni bir tarih bulmak zorunda kalırsa, yaz tatilinden sonra zaten sıkışık bir programa sahip olduğu için takvimde önemli değişiklikler yapılması gerekecek.

29 Ağustos'taki Belçika Grand Prix'si ile 5 Aralık'taki Abu Dhabi GP arasında sadece 19 Eylül, 17 Ekim, 7 Kasım ve 21 Kasım tarihleri boş. Bu da Avustralya'ya geri dönmek için çok az yer bırakıyor.

28 Mart'taki Bahreyn Grand Prix'sinin ardından F1'in muhtemelen 11 Nisan'da Şanghay GP için Çin'e gitmesi bekleniyor. Ardından 25 Nisan'daki boş yer için Avrupa'dan bir yere gidileceği tahmin ediliyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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