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Formula 1 / Son dakika

"Formula 1, 2020 sezonuna çifte Avusturya GP ile başlayabilir"

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"Formula 1, 2020 sezonuna çifte Avusturya GP ile başlayabilir"
Ekleyen:
, Editör
7 Nis 2020 14:14

Auto Motor und Sport'un haberine göre Formula 1 yönetimi, 2020 sezonunu Avusturya'da düzenlenecek iki yarışla açmayı planlıyor.

Koronavirüs krizinin erkenden sona ermesini umut eden Formula 1 yönetimi, 2020 takvimini şekillendirmek için çalışmalar yapıyor ve Kanada Grand Prix'sinin de erteleneceği ortaya çıktı.

Şimdiye ilk sekiz yarışın tamamı ileri bir tarihe ertelendi ya da iptal edildi. Son olarak Azerbaycan organizatörleri erteleme yolunu seçmişti ve iptal edilen ya da ertelenen yarışlara şimdi bir yenisi daha eklenmek üzere.

Auto motor und Sport'un haberine göre Montreal yarışının ertelenmesine karar verildi. Mart ayının ortalarından bu yana sadece Kanadalı vatandaşların ya da ikamet izni olan kişilerin ülkeye girişine izin veriliyor. Sorumlu kişiler de zaten yarışın 14 Haziran'da planlandığı gibi yapılamayacağını kabul etmiş durumdalar.

Fransa GP'nin de durumu tehlikede. Çünkü ülke çapındaki önemli spor etkinlikleri yasaklandı. Fransa'nın güneyinde zaten sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşam durma noktasına geldi.

Organizatörler yine de umutlular ve nihai karardan önce Haziran ayında yapılması planlanan Fransa Bisiklet Turu'nun durumunu bilmek istiyorlar. Bisiklet turu yapılırsa, Formula 1 yarışı için de bir şans doğacak.

Ancak Spielberg şu anda Silverstone'la birlikte sezon açılışı için ana aday haline gelmiş durumda. Avusturya hükümeti, virüslü kişi sayısındaki azalma nedeniyle önlemlerini gevşetti ve bu da 5 Temmuz'daki yarışın şansını arttırıyor.

F1'in patronları Avusturya yarışından çok eminler ve perde arkasında iki yarış yapmanın mümkün olup olmadığını tartışıyorlar. F1, TV gelirlerinde azalma istemiyor ve bu yüzden en azından 15 Grand Prix gerçekleştirmek istiyor. Çifte yarışlar da, ek seyahat masrafları olmadan nispeten hızlı ve kolay bir çözüm olacak.

Spielberg'deki yarışla, Silverstone yarış arasında iki haftalık bir ara olması işleri kolaylaştırıyor. Bu araya ikinci bir Avusturya GP eklenebilir.

Helmut Marko da zaten bu konuda görüşmeler olduğunu işaret etmişti.

En iyi üç takım 2019'da Spielberg'de heyecan verici bir mücadeleye girişmişlerdi ve bu da Liberty'nn burada ikinci bir yarışa sıcak bakmasını sağlıyor.

19 Temmuz'daki İngiliz Grand Prix'sinin organizatörleri, art arda iki yarış yapmaya istekli olduklarını zaten söylediler. Ancak ikinci yarışın pisti teri yönünde yapılması fikrinin gerçekleşmesi pek de mümkün değil.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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