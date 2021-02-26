Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı

Cuma günü açıklanan Liberty Media'nın yıllık finansal gelirlerine göre F1'in gelirleri - bir önceki sene ile yapılan karşılaştırmayla - %44 oranında 386 milyon Dolar'lık bir zarar gördü.

2019'da 2022 milyon Dolar olan genel gelirler geçtiğimiz sezonda 1145 milyon Dolar'a kadar geriledi, takımlara yapılan ödemelerden sonra 2019'da elde edilen 17 milyon Dolar'lık kâr ise 2020'de 386 milyon Dolar değerinde zarar olarak ortaya çıktı.

10 takım arasında paylaşılan ödeme havuzu ise 2019'da 1012 milyon Dolar olurken, 2020'de ise bu sayı 711 milyon Dolar'a kadar geriledi.

Liberty'nin açıklamaları şu şekilde: "Takım ödemeleri, F1 gelirine bağlı olarak tam sezonda düşüş gösterdi ve hesaplamada ortaya çıkan bu etki, takım ödemelerinde yer alan pek çok nedenle bağlantılı."

"2020'de takım ödemeleri, 2021 Concorde Anlaşması'nın imzalanması için ödenen tek zamanlık ücreti de barındırmakta."

Yarış promosyon ücretlerindeki büyük düşüş ise F1'in ana gelirindeki yüzde dağılımına etki gösterdi, 2019'da %30'luk paya sahip olan promosyon ücretleri, 2020'de ise sadece %12'lik bir paya sahip oldu. Yapılan pek çok yarışta ya promosyon ücreti verilmedi, ya da tek seferlik indirim uygulandı.

Bu düşüş hakkındaki açıklamalarında Liberty, "Yarış promosyon gelirleri, üç yarış dışında yarışların seyircisiz yapılması nedeniyle düşüş gösterdi, ki yarışların seyircisiz yapılmış olması da 2020 takviminde yer alan ve alması planlanmış olan yarışlardan tek seferliğine düşük ücret alınmasına ve iptal edilen yarışların yerine getirilen yarışlardan sınırlı gelir alınmasına neden oldu." dedi.

Yayın gelirleri ise ana gelir kaynaklarında daha büyük bir paya sahip oldu ve 2019'da %38'lik bir paya sahip olan alan, 2020'de %55'lik bir paya sahip oldu.

Her ne kadar minimum olarak belirlenen sayı olan 15 yarışın geçilmesi ile beraber çoğu yayıncı sezon için belirlenen tam fiyatı ödemekle yükümlü olmuş olsalar da Liberty, bazı vakalarda indirime gittiklerini kabul etti.

"Yayın gelirleri, belirli yayın anlaşmalarında yer alan maddelerin yarattığı düşük ücret nedeniyle ve 2020'de yapılmış olan diğer tek zamanlı kontrat anlaşmaları nedeniyle, düşüşe geçti."

Ana gelirdeki reklam ve sponsorluk gelirleri payı ise %15'ten %17'ye yükseldi, ancak buna rağmen gelir kaybı yaşandı, çünkü spesifik ana sponsora sahip olan birkaç yarış iptal edildi.

Liberty'nin açıklamaları şu şekildeydi: "Reklam ve sponsorluk ödemeleri, yarışlar üzerinde yer alan sınırlı aktiviteler ve özelliklere bağlı olan yarışların iptali nedeniyle ortaya çıkan sponsorluk kontratlarında yapılan tek zamanlı değişiklikler nedeniyle düşüşe geçti."

Her ne kadar gelirler azalmış olsa da, yarış sayısının azalması ve takvimin de kısaltılması nedeniyle F1'in masrafları da azalmış oldu.

"Dördüncü çeyrekte ve yılın tamamında yapılan masraflar, düşük misafirlik ve lojistik olarak ucuz olan ve azalan yarış sayısının yarattığı etkiyle beraber düşüşe geçti."