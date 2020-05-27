Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
92 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
183 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Formula 1, Ağustos ayının ilk iki haftasını İngiltere'ye ayırdı!

paylaşım
yorumlar
Formula 1, Ağustos ayının ilk iki haftasını İngiltere'ye ayırdı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 May 2020 17:06

Formula 1, Ağustos ayının ilk iki haftasını İngiltere Grand Prix'sine ayırdı ve eğer İngiltere hükümetinden karantina koşulları konusunda olumlu yanıt gelirse, yarışın 2 ile 9 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

2020 F1 Dünya Şampiyonası takviminin Avrupa ayağının Pazartesi günü resmen açıklanması bekleniyor.

İlk başta 19-26 Temmuz ya da 26 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde art arda iki Britanya GP yapılması planlanıyordu ancak 14 günlük karantina uygulaması nedeniyle Silverstone yarışı zorunlu olarak daha sonraki tarihe ertelendi ve onun yerine Macaristan temmuz tarihine alındı

Ancak, başbakan Boris Johnson, bakanlarına yarışların gerçekleşmesine yardımcı olmaları emrini verdi. Şimdi İngiltere hükümetinden giderek daha olumlu sesler geliyor ve F1, 2 ile 9 Ağustos tarihlerini İngiltere GP için ayırdı.

Bu hafta Silverstone Classic yarışının iptal edilmesi, bu tarihlerin açılmasına yardımcı oldu.

İngiltere'nin karantina kısıtlamalarıyla ilgili Haziran ayının sonunda bir değerlendirme yapması bekleniyor. Aynı zamanda F1'e özgü bir muafiyet olasılığı da tartışılıyor. F1'in de bu hafta konuyla ilgili İngiltere hükümetiyle görüşmeler yaptığı anlaşılıyor.

Şimdi İspanya GP'nin 23 Ağustos'tan 16 Ağustos tarihine alındığı ve böylelikle İngiltere yarışlarından hemen ardından yapılacağı anlaşılıyor.

Belçika ile  İtalya yarışları yine 30 Ağustos ile 6 Eylül tarihlerinde yapılacak. Silverstone da dahil olmak üzere diğer etkinliklerle ilgili sıkıntı çıkarsa, Hockenheim'ın devreye alınması bekleniyor.

2020 F1 geçici Avrupa takvimi:

5 Temmuz - Avusturya

12 Temmuz - Avusturya

19 Temmuz - Macaristan

2 Ağustos - Britanya

9 Ağustos - Britanya

16 Ağustos - İspanya

30 Ağustos - Belçika

6 Eylül - İtalya

Sonraki haber
Steiner: "Üreticiler için F1'e olan katılım daha belirgin oldu"

Önceki haber

Steiner: "Üreticiler için F1'e olan katılım daha belirgin oldu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Massa: "Ferrari, Vettel'e asla şampiyonluk kazanabileceği bir araç veremedi"

2
Formula 1

Yeni kurallar F1'i sonsuza dek nasıl değiştirebilir?

3
Formula 1

Leclerc: "Armani anlaşması beni olumsuz etkilemeyecek"

2s
4
Formula 1

Formula 1, Ağustos ayının ilk iki haftasını İngiltere'ye ayırdı!

11dk
5
Formula 1

Brown: "2022'de Ferrari, Mercedes ve Red Bull'a odaklanabileceğiz"

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Formula 1, Ağustos ayının ilk iki haftasını İngiltere'ye ayırdı!
F1

Formula 1, Ağustos ayının ilk iki haftasını İngiltere'ye ayırdı!

Steiner: "Üreticiler için F1'e olan katılım daha belirgin oldu"
F1

Steiner: "Üreticiler için F1'e olan katılım daha belirgin oldu"

Leclerc: "Armani anlaşması beni olumsuz etkilemeyecek"
F1

Leclerc: "Armani anlaşması beni olumsuz etkilemeyecek"

Massa: "Ferrari, Vettel'e asla şampiyonluk kazanabileceği bir araç veremedi"
F1

Massa: "Ferrari, Vettel'e asla şampiyonluk kazanabileceği bir araç veremedi"

Yeni kurallar F1'i sonsuza dek nasıl değiştirebilir?
F1

Yeni kurallar F1'i sonsuza dek nasıl değiştirebilir?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.