Formula 1, Ağustos ayının ilk iki haftasını İngiltere'ye ayırdı!

2020 F1 Dünya Şampiyonası takviminin Avrupa ayağının Pazartesi günü resmen açıklanması bekleniyor.

İlk başta 19-26 Temmuz ya da 26 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde art arda iki Britanya GP yapılması planlanıyordu ancak 14 günlük karantina uygulaması nedeniyle Silverstone yarışı zorunlu olarak daha sonraki tarihe ertelendi ve onun yerine Macaristan temmuz tarihine alındı

Ancak, başbakan Boris Johnson, bakanlarına yarışların gerçekleşmesine yardımcı olmaları emrini verdi. Şimdi İngiltere hükümetinden giderek daha olumlu sesler geliyor ve F1, 2 ile 9 Ağustos tarihlerini İngiltere GP için ayırdı.

Bu hafta Silverstone Classic yarışının iptal edilmesi, bu tarihlerin açılmasına yardımcı oldu.

İngiltere'nin karantina kısıtlamalarıyla ilgili Haziran ayının sonunda bir değerlendirme yapması bekleniyor. Aynı zamanda F1'e özgü bir muafiyet olasılığı da tartışılıyor. F1'in de bu hafta konuyla ilgili İngiltere hükümetiyle görüşmeler yaptığı anlaşılıyor.

Şimdi İspanya GP'nin 23 Ağustos'tan 16 Ağustos tarihine alındığı ve böylelikle İngiltere yarışlarından hemen ardından yapılacağı anlaşılıyor.

Belçika ile İtalya yarışları yine 30 Ağustos ile 6 Eylül tarihlerinde yapılacak. Silverstone da dahil olmak üzere diğer etkinliklerle ilgili sıkıntı çıkarsa, Hockenheim'ın devreye alınması bekleniyor.

2020 F1 geçici Avrupa takvimi:

5 Temmuz - Avusturya

12 Temmuz - Avusturya

19 Temmuz - Macaristan

2 Ağustos - Britanya

9 Ağustos - Britanya

16 Ağustos - İspanya

30 Ağustos - Belçika

6 Eylül - İtalya