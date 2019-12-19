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Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2019'daki seyirci rakamlarını açıkladı

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Formula 1, 2019'daki seyirci rakamlarını açıkladı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Ara 2019 18:17

Formual 1 yönetimi, bugün yaptığı açıklama ile 2019 yılı seyirci rakamlarını açıkladı.

F1 yönetimi, perşembe günü yaptıkları açıklamada önceki sezona kıyasla %1.75'lik bir artışla toplam seyirci sayısının 4 milyon 164 bin 948 kişiye yükseldiğini duyurdu.

Her iki yılda da 21 yarış yapıldı ancak 2019 rakamları, Japonya'da cumartesi günkü etkinliklerin iptal edilmesinden ötürü etkilendi. Britanya Grand Prix'si hafta sonunda toplam 351 bin seyirci vardı.

Meksika'da bu rakam 345 bin 694 olurken, Avustralya'da 324 bin 100'dü. Singapur, Amerika, Belçika ve Macaristan da dahil olmak üzere sekiz yarışta toplam 200 binden fazla seyirci vardı.

2018'e göre en büyük artışlar Kanada (+% 14.69), Çin (+%10.34), Avustralya (+%9.86), Avusturya (+%9.73), Macaristan (+ %9.52) ve İtalya'da (+ %9.29) yaşandı.

Pazar günkü seyirci sayısı 2018'e kıyasla %4 arttı ve toplamda 1 milyon 771 bin 106'ya yükseldi.

En kalabalık yarışlar Britanya (141.000), Meksika (138.435), ABD (128.000), Singapur (115.240), Belçika (109.064) ve Avustralya (102.000) oldu. Bir önceki kıyasla en büyük artış, %30 ile 1000. Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan Çin'de yaşandı.

Paddock Club'a olan talep, 2018'de %7.15 arttı ve 80 bin 118'e yükseldi. Ancak bu rakamlara Avustralya, Singapur ve Brezliya dahil değil.

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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