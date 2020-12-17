Eski Force India patronu Fernley Domenicalli'nin FIA'daki rolünü devraldı

Önümüzdeki ay F1 Başkanı ve CEO'su olarak yeni işine başlayacak olan Stefano Domenicali'nin yerini Fernley aldı.

Fernley, yakın arkadaşı Vijay Mallya'nın 2007 sonunda Spyker takımını satın almasıyla Force India'da kilit bir isim olmadan önce, seksenlerde Ensign F1 takımı ve Indycar yarışlarında yer almıştı.

Ancak takımın Racing Point adı altında yeniden doğuşu üzerine 2018 yazında takımdan ayrıldı.

2019'da McLaren Indy 500 Programı'nın başında yer aldı fakat Fernando Alonso'nun yarışa dahi katılamaması üzerine hayal kırıklığına uğradı ve görevinden ayrıldı.

Fernley ayrıca Bolton Üniversitesi Ulusal Motor Sporları Mühendisliği Merkezi ile ortaklığı kapsamında genç mühendislerin yeteneklerini teşvik ediyor.

FIA'nın tek kişilik komisyon rolünü Domenicali devralmadan önce Gerhard Berger üstleniyordu.

Fernley Motorsport.com'a yaptığı açıklamalarda: "İsyankar nihayet kuruluşa girdi!"

“Açıkçası, Gerhard ve Stefano'nın çok iyi olan izlerinden ilerliyorum. Bu yüzden benim yapacaklarımın onlarınkilerle eşit olması için yapacak çok şeyim var."

“Tahmin edebileceğiniz gibi elimi taşın altına sokmam birkaç ayımı alacak ama bir kez başladığınızda, umarım yaptıkları iyi çalışmaya da devam edebilirsiniz ve -belki- biraz daha ilerletebilirsiniz. "

Komisyonun planlanan çalışmalarının çoğu F4, F3 ve F2 'yle bir ilerleme kaydetmek üzerine planlandığını söyleyen Fernley, buna rağmen gelecekte bazı zorluklar olacağını söylüyor.

“Hem Gerhard hem de Stefano açıkça her şeyi yerine koydu. Özellikle satın alınabilirlik konusunda yapılması gereken işler olduğunu düşünüyorum. Bu, Force India'dayken bile en çok merak ettiğim şeydi."

“Mümkün olduğunca çok insanın katılabilmesi için olabildiğince uygun maliyetli olmasını sağlamak amacıyla bu sürece devam ettiğimizi görüyorum."

"Bu, kategorilerin bugün nerede olduğunu anlamakla ilgili. Ben yeni geliyorum ve insanlar yeni geldiklerinde her zaman farklı bir bakış açısına sahip olur, yeni gözlerle bakabilir ki bu kötü bir şey değil."

"Ama en önemli şey zaten yerine getirilmiş olan şeylere devam etmek ve oradan işe koyulmak."

“Hâlâ yapacak biraz işimiz var, çünkü süper lisanslar bu komisyon aracılığıyla onaylanıyor ki bu oldukça geniş bir program. "