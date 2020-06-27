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Formula 1 / Son dakika

Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"

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Forghieri: "Leclerc iyi şekilde yönetilirse şampiyon olabilir"
Ekleyen:
, Editör
27 Haz 2020 08:00

Ferrari'nin eski tasarımcısı Mauro Forghieri, Charles Leclerc'in iyi şekilde yönetilmesi halinde şampiyon olabileceğinden emin.

Charles Leclerc, Ferrari ile ilk yılında 2 galibiyet, 7 pole pozisyonu ve 10 podyum almayı başardı. Kimi Raikkonen, Ferrari ile ilk yılında 6 galibiyet, 3 pole pozisyonu ve 12 podyum almıştı.

Fernando Alonso takımla ilk yılında 5 galibiyet, 2 pole pozisyonu ve 10 podyum alırken, Sebastian Vettel 3 galibiyet, 1 pole pozisyonu ve 13 podyum elde etti.

Geçen yıl, Vettel'i geride bırakmayı başaran Leclerc, bu yıl güçlü performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

Ferrari'nin efsane tasarımcılarından olan ve önemli isimlerle çalışan Mauro Forghieri'ye göre Leclerc, doğru şekilde yönetildiği takdirde şampiyon olabilecek yetenekte.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Forghieri, "Lewis Hamilton'dan başlamak gerekirse, o genel anlamda dünyanı en iyisi. Tüm durumlarla ve sezonun tamamıyla baş edebilir."

"Verstappen çok etkileyici, çok agresif ve bir bakıma eski tarz bir sürücü. Enzo Ferrari belki de onu severdi ama bugünün Ferrari'si için kesinlikle uygun değil."

"Bunun yerine Leclerc bence iyi şekilde bakılabilirse şampiyon olmak için gereken tüm teknik ve kişisel özelliklere sahip. Onları yönetip yönetemeyeceğini görmek zorundayız. Ama bu, sadece ona bağlı olan bir şey değil."

"Vettel'le ilgili karar kolay değil. Onların yerinde olsaydım ne yapardım bilmiyorum. Ama iki büyük sürücü arasındaki birlikteliği yönetmek karmaşıktır. Benim zamanımda da öyleydi." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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